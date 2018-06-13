ЧМ-2018: С 14 июня в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ начинает свою работу горячая линия для иностранцев

В целях обеспечения прав иностранных граждан в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с 14 июня по15 июля 2018 года в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации организуются «горячая» телефонная линия с англоязычным оператором (тел. +7 910 460 9025), а также рабочая группа по мониторингу соблюдения прав иностранных граждан в период проведения чемпионата.В аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области также работает «горячая линия» по вопросам реализацииправ граждан, связанных с проведением ЧМ-2018 на территории Самарской области.О проблемах, связанных с реализации прав граждан можно сообщить по телефону ‎