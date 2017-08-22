C начала года в Самарской области 30 детей выпали из окон многоэтажных домов

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Пять фактов выпадения из окон зарегистрированы полицейскими на территории Кировского района города Самары, по три - в Промышленном и Октябрьском, два - в Красноглинском районе, один - в Советском районе областного центра. Пять случаев выпадения из окон были зафиксированы сотрудниками органов внутренних дел в городе Тольятти, три - в городе Кинель, два - в Сызрани, по одному - в Жигулевске и Волжском районе области.Как установили полицейские, 27 детей в результате падения получили травмы различной степени тяжести, еще трое - погибли. Двое законных представителей детей уже привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В отношении остальных собраны материалы проверки.Так, например,В ходе проверки сотрудниками отдела полиции установлено, что его 40-летняя мать в момент трагедии находилась на кухне с годовалым ребенком. Несовершеннолетний от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Инспекторами по делам несовершеннолетних семья была поставлена на профилактический учет, однако избежать трагедии не удалось.В настоящий момент полицейскими собирается материал проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.По каждому из тридцати поступивших сообщений полицейскими были проведены проверки. Тринадцать материалов проверок были направлены в районные следственные отделы СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.