C начала года в Самарской области 30 детей выпали из окон многоэтажных домов
22 августа 2017 17:41
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Пять фактов выпадения из окон зарегистрированы полицейскими на территории Кировского района города Самары, по три - в Промышленном и Октябрьском, два - в Красноглинском районе, один - в Советском районе областного центра. Пять случаев выпадения из окон были зафиксированы сотрудниками органов внутренних дел в городе Тольятти, три - в городе Кинель, два - в Сызрани, по одному - в Жигулевске и Волжском районе области.
Как установили полицейские, 27 детей в результате падения получили травмы различной степени тяжести, еще трое - погибли. Двое законных представителей детей уже привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В отношении остальных собраны материалы проверки.
Так, например, 8 августа, в дежурную часть отдела полиции Самары поступило сообщение о том, что из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпал ребенок. В ходе проверки сотрудниками отдела полиции установлено, что его 40-летняя мать в момент трагедии находилась на кухне с годовалым ребенком. Несовершеннолетний от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Инспекторами по делам несовершеннолетних семья была поставлена на профилактический учет, однако избежать трагедии не удалось.
В настоящий момент полицейскими собирается материал проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
По каждому из тридцати поступивших сообщений полицейскими были проведены проверки. Тринадцать материалов проверок были направлены в районные следственные отделы СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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