Бывший глава ПФК «Крылья Советов» может стать крупнейшим кредитором Алексея Титова

Если суд примет его требования, то Барановский станет основным кредитором Титова — долг перед ним больше, чем требования других кредиторов, «Солидарности» и Сергея Ракитина, вместе взятых.Сам Барановский также сейчас находится в процессе банкротства, и в материалах дела, требования к Алексею Титову называли его единственным активом, с помощью которого он сможет хотя бы частично расплатиться с долгами.