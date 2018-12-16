Бывшего и.о. главы Нефтегорского района лишили должности
16 декабря 2018 18:44
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Из-за проблем Корнева бразды правления брал на себя Виталий Пичугин как первый замглавы и проработал в этом качестве вплоть до завершения конкурса, в котором и сам принимал участие. Правда, его старания не были оценены по достоинству. Г-н Пичугин даже не прошел в финал конкурса. А новый глава района Александр Баландин сразу предпочел работать с теми людьми, которые составляли ему компанию в «Белом доме» или Волжском районе.
Хоть заявление об увольнении из районной администрации Пичугин написал с формулировкой по собственному желанию, он довольно прозрачно заявил о давлении извне: «Когда суслика выливают из норки, он вылезает добровольно или принудительно?», — задал риторический вопрос Пичугин в разговоре с журналистом «СО».
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