Бывшего главу МЧС Пучкова вызвали на допрос в СКР
12 сентября 2018 22:45
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Известно, что Пучков вызван на допрос в качестве свидетеля.
Уголовное дело, в рамках которого экс-министра и пригласили на беседу, не раскрывается.
Пучков возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям России с 2012 по 2018 год.
В новом составе правительства на смену Пучкову в МЧС пришёл бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев.
Фото: соцсети
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