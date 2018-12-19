Бывшее здание кинотеатра «Россия» станет площадкой для нового молодежного театра «Мастерская»

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Напомним, 2019 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом театра в России. 13 декабря Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт Году театра в Самарской области.«В наступающем году нам вместе предстоит организовать целый ряд интересных театральных событий. Сегодняшняя встреча необходима для формирования максимально подробного плана мероприятий», – отметила Елена Лапушкина.Встреча началась с хороших новостей: новый самарский молодежный театр «Мастерская» 12 декабря получил статус муниципального учреждения культуры. Елена Лапушкина сообщила, что в рамках совместной с Правительством Самарской области работы по участию в национальном проекте «Культура» планируется капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра «Россия», его оснащение и передача в ведение «Мастерской».В Год театра в Самаре пройдет четвертый межрегиональный фестиваль «Волга театральная», учрежденный в 2013 году по инициативе Дмитрия Азарова. В проекте уже приняли участие 28 государственных и муниципальных театров из 17 волжских городов, 12 регионов страны, сыграно 40 спектаклей, которые посмотрели почти 16 тысяч зрителей.Обретет новое содержание проект «Самарский театральный вояж»: теперь он будет включать не только показы спектаклей государственных и муниципальных театров Самары в домах культуры, но и участие театральных коллективов из муниципалитетов Самарской области, соседних регионов. Участники проекта – самарские театры, театры из Тольятти, Ульяновска, Оренбурга, Пензы, Татарстана.Уже ставший традиционным фестиваль набережных «Волгафест» в 2019 году будет иметь театральную направленность и станет частью Всероссийского театрального марафона, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде.Впервые совместно с инклюзивным клубом добровольцев в доме культуры «Заря» будет организован открытый фестиваль театрального искусства инклюзивных театров «Дорогою добра…». Творчество людей с ограниченными возможностями здоровья представят театры Поволжья.В ходе обсуждения затронули и такой важный вопрос, как отсутствие в Самаре театральной гостиницы.«Труппа - это всегда коллекция, - подчеркнул Владимир Гальченко. - Только после того как молодой специалист проработает 2-3 года, становится понятно, будут ли с ним продолжать сотрудничество. Это время он мог бы жить в гостинице. Сейчас театры снимают квартиры, тратят на это собственные средства».На встрече было принято решение провести мониторинг жилого фонда, а также уточнить планы ГУВД относительно помещения на Полевой, 4, в котором ранее размещалась гостиница «Театральная».Особое внимание участники встречи уделили взаимодействию образовательных учреждений и театров города: любовь к театру должна быть воспитана с детства, и очень важно участие школ в этом процессе. Елена Лапушкина предложила обсудить этот вопрос на ближайшем заседании общественного совета по вопросам образования.Кроме того, актуальным остается и вопрос привлечения зрителей, особенно на новые площадки. По предложению творческой общественности будут рассмотрены возможности введения абонементов для школьников и студентов, а также поддержка льготных категорий граждан – ветеранов и инвалидов.«Уверена, что Год театра станет совершенно особенным для Самары. В нашем городе крепки театральные традиции: здесь работают замечательные государственные и муниципальные театры, которые пользуются заслуженной и искренней любовью самарцев», - отметила в заключении Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.