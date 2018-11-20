Бюджет Самары на 2019 год принят в первом чтении

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Доходы Самары на 2019 год утверждены в сумме 14 млрд. 910 млн. 382 тыс. руб. Предполагается, что собственные доходы будут выше плана текущего года на 385 млн. 925 тыс. рублей.Основными источниками дохода по-прежнему остаются налоги на доходы физических лиц, земельный налог, ЕНВД и доходы от использования муниципального имущества.Расходы областной столицы утверждены в сумме, аналогичной планируемым доходам. Это означает, что бюджет Самары планируется бездефицитным.Представленный в Думу проект бюджета подробно рассматривался на заседаниях профильных комитетов, а также на совместном заседании Общественного Совета при городской Думе и Общественного молодежного парламента.«Проект бюджета в первом чтении принят единогласно, и это говорит о том, что была проведена кропотливая работа при участии всех профильных комитетов Думы и департаментов Администрации Самары, - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина. – Бюджет имеет социальную направленность: основным финансовоемким направлением будет образование. Также крайне важно, что бюджет планируется бездефицитным. Это позволит избежать увеличения долговых обязательств Самары».Второе чтение главного финансового документа Самары состоится в начале декабря. До этого времени депутаты смогут еще раз ознакомиться с проектом бюджета и внести поправки, передает пресс-служба администрации Самары.