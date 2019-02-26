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Новости /  Общество /  Социум  

Бюджет Самарской области увеличился на 11,151 млрд рублей

26 февраля 2019 19:54
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Дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, образование, капремонт, обеспечение жильем детей-сирот и решение других важнейших для губернии вопросов.
Во вторник, 26 февраля, на заседании Самарской губернской думы в двух чтениях были приняты поправки в главный финансовый документ региона. Дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, образование, капремонт, обеспечение жильем детей-сирот и решение других важнейших для губернии вопросов. В заседании принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как рассказал министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, дополнительные средства частично образовались за счет доходов областного бюджета. Также предусмотрены безвозмездные поступления из федеральной казны и Пенсионного фонда РФ в размере 595,6 млн рублей. Планируется учесть и остатки средств с прошлого года: на 1 января 2019 года остатки на едином счете областного бюджета составили 10,4 млрд рублей. Это в том числе средства дорожного фонда, а также поступившие в последние дни 2018 года дотации из федерального бюджета. Например, 217 млн рублей — за достижение наилучших темпов роста налогового потенциала.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что существенное пополнение областной казны стало результатом напряженной работы в предшествующий период. «Это и работа совместно с налоговой службой, и с нашими предприятиями, и привлечение федеральных средств. Только средства на закупку необходимых медикаментов отдельным категориям граждан составят 600 млн рублей. По всем направлениям, которые волнуют людей (образование, здравоохранение), предусмотрены значительные средства», — подчеркнул Глава региона.

В общей сложности расходы областного бюджета в 2019 году планируется увеличить на 11,151 млрд рублей — до 169,5 млрд рублей. Это позволит существенно увеличить объем средств, направляемых на реализацию национальных проектов в Самарской области. В частности, 1 млрд рублей будет дополнительно направлен на капремонт, проектирование, строительство, реконструкцию и оснащение объектов образования, а 547 млн рублей — на объекты здравоохранения и организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи.

Среди первоочередных статей расходов – многие социально значимые направления. Например, на проектирование, строительство и оснащение 15 детских садов в 2019 году направят 702,6 млн. рублей, в 2020 году построят еще шесть дошкольных учреждений за 595,2 млн рублей. 191 млн рублей будет выделено на создание дополнительных мест в садиках по проекту «Ясли». В регионе появятся новые школы: в 2019 году в бюджете дополнительно предусмотрели 82,8 млн рублей на два образовательных учреждения, в 2020 и 2021 годах — более 600 миллионов еще на две школы.

Также в областной казне заложили 401,2 млн рублей на проектирование и строительство семи медицинских учреждений, в том числе двух поликлиник в Тольятти и одной – в Сызрани. 210,3 млн рублей направят на организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи.

На капремонт и новое оборудование для учреждений культуры, а также реставрацию девяти объектов культурного наследия предусмотрено 238,8 млн рублей. В частности, приведут в порядок усадьбу П.И. Шихобалова и продолжат работы по Фабрике-кухне.

На объекты спорта и социального обслуживания направят 174 млн рублей. В частности, будут выделены средства на продолжение строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре и «Немов-центра» в Тольятти.

Дополнительно 200 млн рублей будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот, почти такая же сумма –на капремонт крыш и фасадов многоквартирных домов.

На 120 млн рублей дополнительно закупят и отремонтируют вагоны метро, а 100 миллионов из областной казны будут направлены на замену лифтового оборудования в жилых домах. В результате уже в 2019 году отремонтируют и заменят более 50 лифтов.

Немаловажно, что при работе над бюджетом были учтены 55 предложений депутатов на общую сумму более 2,6 млрд. рублей, в том числе 1,6 млрд рублей в 2019 году.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что поправки в областной бюджет были приняты практически единогласно. «Это существенное увеличение областной казны, причем уже в начале года. Важно, что все эти средства будут направлены на решение первостепенных социальных задач», — считает он.

«Эти решения значимы как для каждого жителя Самарской области, так и для региона в целом. Люди просят современные больницы, современное медицинское оборудование, просят новые детские сады и ясли, качественные дороги. При этом, направляя средства на социальные нужды, мы закладываем и перспективу развития. Например, вкладывая в ОЭЗ «Тольятти», мы создаем экономические предпосылки для привлечения еще больших инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения поступления доходов в губернскую казну. Эта работа уже имеет очень серьезные результаты. Нам удалось значительно снизить накопленный ранее государственный долг региона, при этом не уменьшив расходы на социальные нужды, а даже увеличив их», — подвел итог Губернатор Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства. 
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