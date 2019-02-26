Бюджет Самарской области увеличился на 11,151 млрд рублей
26 февраля 2019 19:54
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Как рассказал министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, дополнительные средства частично образовались за счет доходов областного бюджета. Также предусмотрены безвозмездные поступления из федеральной казны и Пенсионного фонда РФ в размере 595,6 млн рублей. Планируется учесть и остатки средств с прошлого года: на 1 января 2019 года остатки на едином счете областного бюджета составили 10,4 млрд рублей. Это в том числе средства дорожного фонда, а также поступившие в последние дни 2018 года дотации из федерального бюджета. Например, 217 млн рублей — за достижение наилучших темпов роста налогового потенциала.
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что существенное пополнение областной казны стало результатом напряженной работы в предшествующий период. «Это и работа совместно с налоговой службой, и с нашими предприятиями, и привлечение федеральных средств. Только средства на закупку необходимых медикаментов отдельным категориям граждан составят 600 млн рублей. По всем направлениям, которые волнуют людей (образование, здравоохранение), предусмотрены значительные средства», — подчеркнул Глава региона.
В общей сложности расходы областного бюджета в 2019 году планируется увеличить на 11,151 млрд рублей — до 169,5 млрд рублей. Это позволит существенно увеличить объем средств, направляемых на реализацию национальных проектов в Самарской области. В частности, 1 млрд рублей будет дополнительно направлен на капремонт, проектирование, строительство, реконструкцию и оснащение объектов образования, а 547 млн рублей — на объекты здравоохранения и организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи.
Среди первоочередных статей расходов – многие социально значимые направления. Например, на проектирование, строительство и оснащение 15 детских садов в 2019 году направят 702,6 млн. рублей, в 2020 году построят еще шесть дошкольных учреждений за 595,2 млн рублей. 191 млн рублей будет выделено на создание дополнительных мест в садиках по проекту «Ясли». В регионе появятся новые школы: в 2019 году в бюджете дополнительно предусмотрели 82,8 млн рублей на два образовательных учреждения, в 2020 и 2021 годах — более 600 миллионов еще на две школы.
Также в областной казне заложили 401,2 млн рублей на проектирование и строительство семи медицинских учреждений, в том числе двух поликлиник в Тольятти и одной – в Сызрани. 210,3 млн рублей направят на организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи.
На капремонт и новое оборудование для учреждений культуры, а также реставрацию девяти объектов культурного наследия предусмотрено 238,8 млн рублей. В частности, приведут в порядок усадьбу П.И. Шихобалова и продолжат работы по Фабрике-кухне.
На объекты спорта и социального обслуживания направят 174 млн рублей. В частности, будут выделены средства на продолжение строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре и «Немов-центра» в Тольятти.
Дополнительно 200 млн рублей будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот, почти такая же сумма –на капремонт крыш и фасадов многоквартирных домов.
На 120 млн рублей дополнительно закупят и отремонтируют вагоны метро, а 100 миллионов из областной казны будут направлены на замену лифтового оборудования в жилых домах. В результате уже в 2019 году отремонтируют и заменят более 50 лифтов.
Немаловажно, что при работе над бюджетом были учтены 55 предложений депутатов на общую сумму более 2,6 млрд. рублей, в том числе 1,6 млрд рублей в 2019 году.
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что поправки в областной бюджет были приняты практически единогласно. «Это существенное увеличение областной казны, причем уже в начале года. Важно, что все эти средства будут направлены на решение первостепенных социальных задач», — считает он.
«Эти решения значимы как для каждого жителя Самарской области, так и для региона в целом. Люди просят современные больницы, современное медицинское оборудование, просят новые детские сады и ясли, качественные дороги. При этом, направляя средства на социальные нужды, мы закладываем и перспективу развития. Например, вкладывая в ОЭЗ «Тольятти», мы создаем экономические предпосылки для привлечения еще больших инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения поступления доходов в губернскую казну. Эта работа уже имеет очень серьезные результаты. Нам удалось значительно снизить накопленный ранее государственный долг региона, при этом не уменьшив расходы на социальные нужды, а даже увеличив их», — подвел итог Губернатор Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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