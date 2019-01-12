Бузову на "Евровидение"? Стал известен список претендентов от России

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Первым в списке значится. 34-летний певец не раз говорил, что "Евровидение" остаётся несбывшейся мечтой и он не раз участвовал в отборах, но россияне отдавали голоса другим. А вот недавно пользователи Сети заметили, что Панайотов обсуждает с Филиппом Киркоровым в комментариях "победу для России", а после этого Александра видели в компании друзей Киркорова.Сам певец на вопросы о "Евровидении" отшучивается. При этом эксперты оценивают его шансы как очень средние, говорят, что он старомоден и лишён харизмы, а единственным его плюсом является стабильный профессиональный вокал.Затрагивая, можно добавить, что он также находится в списке претендентов и имеет все шансы на победу, поскольку находится на волне хайпа. По данным Super, фамилия Киркоров озвучена в Госдуме как самая справедливая на конкурсе от "России".Следом идёт уже участвовавший в конкурсе. Издание отмечает, что два года назад его несправедливо засудили, но при этом у него прибавилось фанатов по всей Европе. Лазареву многие предрекают путь Билана, также победившего со второй попытки.Певицууже многие называют самым достойным вариантом для конкурса: она сама пишет музыку, имеет свой стиль и команду единомышленников. Зарубежные букмекеры после сообщений в СМИ о том, что сама певица не исключает шанса представить Россию на конкурсе, уже предрекли ей высокое место по оценкам не только телезрителей.Портал также отмечает, что волну хайпа сможет собрать и, но эксперты не уверены в том, что у неё хватит вокала на 3–4 живые репетиции в день, а фонограмма на "Евровидении" запрещена.Шанс представить Россию есть и у 24-летнего, мало того, у него ещё может получиться выиграть зрительское голосование.Завершает шорт-лист 33-летняяКак и у Лазарева, у неё есть опыт участия в "Евровидении" — 12 лет назад в составе группы "Серебро". Тогда Россия была близка к победе, заняв 3-е место.Напомним, что в этом году международный песенный конкурс "Евровидение", который состоится в израильском городе Тель-Авиве, пройдёт под девизом "Позволь себе мечтать".Фото: соцсети ( Manizha)