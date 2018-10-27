"Буран". Как СССР уделал американцев сверхтяжёлой ракетой
27 октября 2018 20:39
65
На девяностом году жизни умер один из создателей системы "Энергия-Буран" Вахтанг Вачнадзе. Лайф вспоминает человека, создавшего сверхтяжёлую ракету и уникальный космический корабль.
Проигранная "лунная гонка" стала одним из наиболее сильных моральных ударов, нанесённых по российской космонавтике. И ведь главное было даже не в сроках, просто проиграть по времени обидно, но не так серьёзно. Хуже другое: сверхтяжёлая ракета-носитель Н-1 так и не полетела. Борис Черток в своих мемуарах описывает пронизывавшие космические производства грусть и непонимание: как же так?
СССР требовался новый проект, способный доказать, что мы можем и готовы сделать сверхтяжёлую ракету. Подойти к снаряду снова и взять вес. И 15 мая 1987 года это удалось, в небо поднялась вторая в мире сверхтяжёлая ракета-носитель "Энергия", заставившая жителей огромной страны, а также всех занятых в космической отрасли почувствовать огромную гордость: мы смогли.
Одним из "отцов" этого триумфального возвращения был Вахтанг Вачнадзе, советский и российский конструктор ракетной техники, генеральный директор НПО "Энергия" с 1977 по 1991 год. Комплекс "Энергия-Буран" был общесоюзным проектом, над его созданием трудилось более миллиона человек. 1206 предприятий и организаций почти ста различных министерств и ведомств были задействованы в создании многоразовой космической системы. И всё равно без руководства Вахтанга Вачнадзе этот, без сомнения, гениальный проект мог не состояться.
Когда жизнь — космос
Вахтанг Вачнадзе был в советской космонавтике со времени её основания. По окончании МАИ, в 1953 году, пошёл мастером на легендарный уже Завод № 88. Участвовал практически во всех значимых космических проектах СССР. Начиная с первого спутника ПС-1, которым занимался вместе с Сергеем Павловичем Королёвым, и заканчивая самым важным проектом всей жизни, лебединой песней советской космонавтики — комплексом "Энергия-Буран".
До сегодняшнего дня НПО "Энергия" — одно из ведущих производств российской космонавтики. И пережитые без критичных потерь тяжёлые девяностые годы — во многом результат задела, созданного генеральным директором Вахтангом Вачнадзе. После ухода с должности он продолжил трудиться научным консультантом.
Лучший из лучших
О перегнавшем своё время проекте "Энергия-Буран" сказано очень много. И неудачное попадание проекта на период, когда денег не было не только на космос, но и на самое важное. И отсутствие такого количества полезной нагрузки, на которое была рассчитана уникальная система.
Российский сверхтяж по многим параметрам оказался удобнее, нежели американский шаттл. Собственно, наследством, полученным от "Энергии", российская космонавтика пользуется и сейчас. Двигатели РД-180, покупаемые американцами до сих пор, и РД-191, используемые в ракетах-носителях "Ангара", — лишь половинка и четвертинка от РД-170 "Энергии".
Отец "Бурана" умер, но его наследие будет ещё долго служить путеводной звездой для работников российской космонавтики. Сделать новую сверхтяжёлую ракету, добиться её успешности и многоразовости — это ли не достойнейшая задача для современных конструкторов и инженеров?
Вахтанг Вачнадзе — человек, сделавший для всего российского космоса очень и очень много. Он и есть часть космонавтики, всего того, чем мы гордимся до сих пор. "Энергия" летала всего два раза, а "Буран" совершил всего один полёт по причинам, очень далёким от космонавтики. Но и этих мгновений хватило целой отрасли, чтобы вновь сказать себе: в космосе мы можем всё!
Фото life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 октября 2018 20:54
Играет 5 команд крупных организаций СО. Социум
54
27 октября 2018 20:39
На девяностом году жизни умер один из создателей системы "Энергия-Буран" Вахтанг Вачнадзе. Лайф вспоминает человека, создавшего сверхтяжёлую ракету и... Социум
59
27 октября 2018 19:35
Для Самары присвоение бригаде этого почётного наименования имеет особый смысл. Социум
87
Здравоохранение
25 октября 2018 15:32
Высокотехнологичная малоинвазивная методика, избавляющая от мучительных болей в спине и возвращающая пациентов к полноценной жизни, была освоена в Самарской... Здравоохранение
306
25 октября 2018 09:51
Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Здравоохранение
246
24 октября 2018 13:20
Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по поликлиникам губернии. Здравоохранение
258
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
190
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
157
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
232
Туризм
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
187
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
293
21 октября 2018 10:45
Исследование показало, что в одиночные поездки чаще отправляются мужчины: 79% против 21% у женщин. Туризм
355
Образование
25 октября 2018 13:48
Диссертации ученых вуза включат в базу наряду с работами Кинга и Цукерберга. Образование
178
24 октября 2018 13:01
Выставка продлится до 16 ноября. Образование
217
23 октября 2018 13:31
В течение года ребята имели возможность написать и издать книги о самых ярких событиях школьной жизни. Образование
210
Культура
27 октября 2018 16:12
Почтить память Дмитрия Павловича пришли первые лица региона, а также многие самарцы,поклонники его таланта. Культура
183
26 октября 2018 10:50
В столицу актеры отправятся на осенних каникулах. Культура
167
26 октября 2018 09:33
Он участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень». Культура
187
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
47
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
548
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1514
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
370
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
517
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
500
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
558
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
515
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1009
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
829
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1208
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1260
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2372
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1779
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1950
Мероприятия
На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»