"Буран". Как СССР уделал американцев сверхтяжёлой ракетой

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На девяностом году жизни умер один из создателей системы "Энергия-Буран"Лайф вспоминает человека, создавшего сверхтяжёлую ракету и уникальный космический корабль.Проигранная "лунная гонка" стала одним из наиболее сильных моральных ударов, нанесённых по российской космонавтике. И ведь главное было даже не в сроках, просто проиграть по времени обидно, но не так серьёзно. Хуже другое: сверхтяжёлая ракета-носитель Н-1 так и не полетела. Борис Черток в своих мемуарах описывает пронизывавшие космические производства грусть и непонимание: как же так?СССР требовался новый проект, способный доказать, что мы можем и готовы сделать сверхтяжёлую ракету. Подойти к снаряду снова и взять вес. И 15 мая 1987 года это удалось, в небо поднялась вторая в мире сверхтяжёлая ракета-носитель "Энергия", заставившая жителей огромной страны, а также всех занятых в космической отрасли почувствовать огромную гордость: мы смогли.Одним из "отцов" этого триумфального возвращения был Вахтанг Вачнадзе, советский и российский конструктор ракетной техники, генеральный директор НПО "Энергия" с 1977 по 1991 год. Комплекс "Энергия-Буран" был общесоюзным проектом, над его созданием трудилось более миллиона человек. 1206 предприятий и организаций почти ста различных министерств и ведомств были задействованы в создании многоразовой космической системы. И всё равно без руководства Вахтанга Вачнадзе этот, без сомнения, гениальный проект мог не состояться.Когда жизнь — космосВахтанг Вачнадзе был в советской космонавтике со времени её основания. По окончании МАИ, в 1953 году, пошёл мастером на легендарный уже Завод № 88. Участвовал практически во всех значимых космических проектах СССР. Начиная с первого спутника ПС-1, которым занимался вместе с Сергеем Павловичем Королёвым, и заканчивая самым важным проектом всей жизни, лебединой песней советской космонавтики — комплексом "Энергия-Буран".До сегодняшнего дня НПО "Энергия" — одно из ведущих производств российской космонавтики. И пережитые без критичных потерь тяжёлые девяностые годы — во многом результат задела, созданного генеральным директором Вахтангом Вачнадзе. После ухода с должности он продолжил трудиться научным консультантом.Лучший из лучшихО перегнавшем своё время проекте "Энергия-Буран" сказано очень много. И неудачное попадание проекта на период, когда денег не было не только на космос, но и на самое важное. И отсутствие такого количества полезной нагрузки, на которое была рассчитана уникальная система.Российский сверхтяж по многим параметрам оказался удобнее, нежели американский шаттл. Собственно, наследством, полученным от "Энергии", российская космонавтика пользуется и сейчас. Двигатели РД-180, покупаемые американцами до сих пор, и РД-191, используемые в ракетах-носителях "Ангара", — лишь половинка и четвертинка от РД-170 "Энергии".Отец "Бурана" умер, но его наследие будет ещё долго служить путеводной звездой для работников российской космонавтики. Сделать новую сверхтяжёлую ракету, добиться её успешности и многоразовости — это ли не достойнейшая задача для современных конструкторов и инженеров?Вахтанг Вачнадзе — человек, сделавший для всего российского космоса очень и очень много. Он и есть часть космонавтики, всего того, чем мы гордимся до сих пор. "Энергия" летала всего два раза, а "Буран" совершил всего один полёт по причинам, очень далёким от космонавтики. Но и этих мгновений хватило целой отрасли, чтобы вновь сказать себе: в космосе мы можем всё!Фото life.ru