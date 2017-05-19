Будущих молодожёнов Самары приглашают в городской ЗАГС на семинар «Искусство жить вместе»

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Сегодня в моде осознанное родительство, и поэтому вопросы о правильном планировании зачатия и рождения малыша, о подготовке к этому событию, о создании крепкой семьи интересуют будущих родителей.Откроет встречу директор центра Тюмина. На семинаре выступит врач акушер гинеколог медицинского центра «Династия» Черезова с презентацией о подготовке к зачатию и рождению ребёнка. Психолог центра Головчук расскажет о ценностях семьи, о моральной и этической стороне поведения будущих молодожёнов, сообщает пресс-служба администрации Самары.