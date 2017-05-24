Будущие журналисты познакомились с работой таможенного поста АвтоВАЗ
24 мая 2017 09:15
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Самарской таможней в рамках общероссийского проекта по организации взаимодействия таможенных органов с вузами, была проведена ознакомительная экскурсия на таможенный пост АвтоВАЗ. В гости к таможенникам пришли первокурсники факультета журналистики двух самарских вузов - Поволжской государственной социально-гуманитарной академии и Самарского государственного технического университета.
Знакомство с работой таможенного органа началось непосредственно на производстве – в цехах одного из крупнейших участника внешнеэкономического деятельности – ПАО АВТОВАЗ. Ребятам было предложено познакомиться с деятельностью главной конвейерной линии, где производятся автомобили. Экскурсовод рассказал о принципах работы и взаимосвязи функционирования деятельности завода и таможни. На таможенном посту АвтоВАЗ перед студентами-журналистами выступил начальник поста Андрей Жуков, который рассказал о функциях и задачах, стоящих перед постом, о том, что работа таможенного поста полностью компьютеризирована, что внедрены различные информационные и таможенные технологии и процесс продолжается. Далее начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Варвара Невекина провела небольшую беседу об использовании перспективных технологий, которые ускоряют процесс совершения таможенных операций и создают благоприятные условия для осуществления внешнеэкономической деятельности. Студенты, тем более будущие журналисты, люди любознательные, поэтому таможенников засыпали вопросами. Среди множества почему, как и что проверяет таможня, студентов интересовали условия труда сотрудников на таможенном посту, правоохранительная составляющая и профессиональные «секреты». Самарские таможенники ответили на все интересующие вопросы, с огромным удовольствием представляя новому поколению журналистов таможенное дело.
Дальше ребят ждало еще одно знакомство с работой цеха сборки автомобилей LADA Kalina, где на фоне только что «рожденных» автомобилей была сделана общая фотография. Будущие журналисты пообещали написать про экскурсию статью и разместить на сайтах своих вузов.
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