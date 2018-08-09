Будет летать. В Мурманской области со дна озера подняли Ил-2 времён войны

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Легендарный самолёт был поднят работниками фонда "Крылатая память Победы". Планируется, что после реконструкции летательный аппарат снова поднимется в небо.— После подъёма самолёт будет доставлен в Новосибирск для его реставрации до лётного состояния, — сказал президент фонда Борис Осятинский.Отреставрированный штурмовик станет единственным в мире летающим Ил-2 первой модификации. Самолёт был сбит 22 августа 1943 года при штурме аэродрома Луостари.Фото © Facebook/Фонд "Крылатая память Победы"