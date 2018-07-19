Британский певец Клифф Ричард отсудил £210 тыс. у Би-би-си

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Клифф Ричард обратился в суд, утверждая, что его частная жизнь была «разрушена» после того, как в 2014 году Би-би-си отправила вертолет, чтобы снять сюжет о том, как полиция Южного Йоркшира проводит обыск в особняке певца в Беркшире в рамках расследования дела о давнем преступлении сексуального характера. Сам Ричард был в этот момент за пределами страны. Все обвинения в свой адрес он отрицал.По словам адвоката певца, освещение этой истории оказало серьезное влияние на жизнь Ричарда, так как сюжет был показан «миллионам зрителей» в погоне за громкими заголовками.Полиция подозревала Клиффа Ричарда в причастности к сексуальному насилию над мальчиком 16 лет, которое, как предполагалось, произошло за три десятилетия до этого обыска, в 1980-х годах. Позже полиция сообщила Клиффу, что обвинения, выдвинутые против него, были ложными и он более не является фигурантом расследования.Телекомпания отстаивала свое право на проведение съемки, апеллируя к тому, что прецедент с делом Клиффа Ричарда может подорвать свободу прессы, освещающей то или иное полицейское расследование на ранней стадии, а также утверждая, что освещение этой истории было точным и с учетом презумпции невиновности певца.Тем не менее судья постановил, что Би-би-си нарушила права Клиффа Ричарда «серьезным, а также несколько сенсационным способом», и обязал телекомпанию выплатить ему £190 тыс. за моральный ущерб, а также компенсацию £20 тыс. за то, что сюжет об этих обысках был номинирован на премию Королевского телевизионного общества (Royal Television Society, RTS).В 2017 году Клифф Ричард отсудил £400 тыс. у полиции Южного Йоркшира за сотрудничество с телекомпанией при подготовке этого сюжета.