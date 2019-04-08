Бригада спецназа ЦВО поднята по тревоге в Самарской области в рамках контрольной проверки

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К проверке привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники. Сегодня они совершают марши в назначенные районы и полигоны, где в течение пяти дней с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, специальной и физической подготовке, а также контрольные стрельбы из штатного оружия днем и ночью.По результатам контрольной проверки будет определен уровень подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению, каждому военнослужащему будет выставлена оценка по итогам зимнего периода обучения, который стартовал 1 декабря 2018 года, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)