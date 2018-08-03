Братья-близнецы решили взять в жёны сестёр-близняшек
3 августа 2018 22:22
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Кассия Бевье и Ник Леван впервые встретились в Университете Гранд-Вэлли четыре года назад на семинаре по психологии. Профессор спросил, есть ли в аудитории близнецы, и Касси с Ником одновременно подняли руки.
"Тогда я оглянулся и подумал: "Ох, кажется, я нашёл её…"
Ник Леван
На первое же свидание они оба пригласили своих близнецов, и вскоре те тоже начали встречаться. Ник и Зак Леваны предложили сёстрам Бевье вместе поехать в музей Генри Форда в Дирборне. Это было в прошлом году. Именно там они оба и сделали девушкам предложение и получили "да" в квадрате!
Теперь пары планируют переехать в двухкомнатную квартиру в Фентоне. Девушки планируют окончить докторантуры в Мичиганском университете. У Ника в планах магистратура в Оклендсокм университете, а Зак уже работает в энергокомпании.
""Мы — люди. Все мы — люди. Мы по-разному работаем, у нас разные интересы, и мы уважаем друг друга за эти различия""
Зак Леван
Все четверо сходятся в одном: все они так хорошо подходят друг другу не потому, что они близнецы, а потому, что их воспитали, заложив одни и те же ценности.
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