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Новости /  Общество /  Социум  

Братья-близнецы решили взять в жёны сестёр-близняшек

3 августа 2018 22:22
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Две пары близнецов вместе пришли на первое свидание, вместе поступили в один вуз, а сейчас вместе готовятся к общей свадьбе.
Близняшки Крисси и Кассия Бевьер выйдут замуж за Зака и Ника Леванов. Свадьба назначена на 3 и 4 августа, сообщает Jackson Citizen Patriot. Свадьба Крисси и Зака состоится в пятницу, а Кассии и Ника — в субботу. В субботу у них планируется общий праздник, передает life.ru.

Кассия Бевье и Ник Леван впервые встретились в Университете Гранд-Вэлли четыре года назад на семинаре по психологии. Профессор спросил, есть ли в аудитории близнецы, и Касси с Ником одновременно подняли руки.

"Тогда я оглянулся и подумал: "Ох, кажется, я нашёл её…"
Ник Леван

На первое же свидание они оба пригласили своих близнецов, и вскоре те тоже начали встречаться. Ник и Зак Леваны предложили сёстрам Бевье вместе поехать в музей Генри Форда в Дирборне. Это было в прошлом году. Именно там они оба и сделали девушкам предложение и получили "да" в квадрате!

Теперь пары планируют переехать в двухкомнатную квартиру в Фентоне. Девушки планируют окончить докторантуры в Мичиганском университете. У Ника в планах магистратура в Оклендсокм университете, а Зак уже работает в энергокомпании.

""Мы — люди. Все мы — люди. Мы по-разному работаем, у нас разные интересы, и мы уважаем друг друга за эти различия""
Зак Леван

Все четверо сходятся в одном: все они так хорошо подходят друг другу не потому, что они близнецы, а потому, что их воспитали, заложив одни и те же ценности. 
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Комментарии



Социум
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