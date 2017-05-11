Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
В этом году в Тольятти установят 17 спортивных площадок
В этом году в Тольятти установят 17 спортивных площадок
Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества Духовные ценности интегрируют в IT.
Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества
Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести прием в Хворостянском районе
Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести прием в Хворостянском районе
На пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре в ДТП пострадали двое Столкнулись Hyundai Sonata и Lada Priora.
На пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре в ДТП пострадали двое
«Единая Россия» и минимальные зарплаты. Хроника невыполненных обещаний
«Единая Россия» и минимальные зарплаты. Хроника невыполненных обещаний
В России появилась электронная карта кладбищ
В России появилась электронная карта кладбищ
Дума г.о. Тольятти приняла бюджетные поправки, ориентированные на молодые семьи и подростков
Дума г.о. Тольятти приняла бюджетные поправки, ориентированные на молодые семьи и подростков
сегодня  Четверг, 11 мая, 13:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/05:
USD 58.08
-0.46
EUR 63.26
-0.98
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Большую пресс-конференцию губернатора Самарской области сегодня покажет телеканал «Россия-24. Самара»

11 мая 2017 10:41
467
Большую пресс-конференцию губернатора Самарской области сегодня покажет телеканал «Россия-24. Самара» Начало в 19:00.
Начало в 19:00.

Сегодня, 11 мая Николай Меркушкин даст большую пресс-конференцию для представителей средств массовой информации региона. Она посвящена итогам 5-летней работы Меркушкина в должности губернатора Самарской области.

Телевизионную запись мероприятия будет вести ГТРК «Самара». Жители Самарской области могут увидеть трансляцию пресс-конференции губернатора сегодня в 19.00 на телеканале «Россия-24. Самара».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 мая 2017  11:52
В Самарской области пройдет финал конкурса
В Самарской области пройдет финал конкурса "Безопасное колесо - 2017"
В конкурсе примут участие 37 команд. Социум
89
11 мая 2017  10:41
Большую пресс-конференцию губернатора Самарской области сегодня покажет телеканал «Россия-24. Самара» Начало в 19:00.
Большую пресс-конференцию губернатора Самарской области сегодня покажет телеканал «Россия-24. Самара»
Начало в 19:00. Социум
466
11 мая 2017  10:06
Самарчанка получила 5 суток ареста за неуплату алиментов
Самарчанка получила 5 суток ареста за неуплату алиментов
Ее долг перед детьми составил свыше 600 тысяч рублей. Социум
120
Весь список

Здравоохранение
11 мая 2017  13:00
Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести прием в Хворостянском районе
Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести прием в Хворостянском районе
Прием пройдет 12 мая. Здравоохранение
68
11 мая 2017  10:47
В Самаре обсудили преимущества иммунизации
В Самаре обсудили преимущества иммунизации
На территории Самарской области эпидемиологическая обстановка стабильная. Здравоохранение
387
10 мая 2017  23:23
На вытрезвление большинство граждан поступают из приемного покоя больницы после того, как их осмотрели хирург, травматолог, нейрохирург и другие врачи.
На территории больницы Семашко в Самаре работает медпункт по оказанию помощи нетрезвым гражданам
На вытрезвление большинство граждан поступают из приемного покоя больницы после того, как их осмотрели хирург, травматолог, нейрохирург и другие врачи.  Здравоохранение
290
Весь список

Туризм
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
10
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
296
2 мая 2017  11:29
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
272
Весь список
Образование
5 мая 2017  18:05
Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура)
Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура)
  Образование
417
5 мая 2017  11:43
Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»
Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
270
3 мая 2017  15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.
Решен вопрос о ребрендинге Самарского государственного технического университета
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.   Образование
428
Весь список

Культура
11 мая 2017  09:22
Конкурс «Виват, Баян!» стартовал в Самаре Вход на прослушивания свободный.
Конкурс «Виват, Баян!» стартовал в Самаре
Вход на прослушивания свободный. Культура
125
10 мая 2017  12:14
В Самаре состоится джазовый фестиваль
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Он продлится три дня. Культура
241
5 мая 2017  13:09
В Самаре состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»
В Самаре состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»
До этого в Самаре балет ставили в 1997 году. Культура
368
Весь список
Мода
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
117
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
288
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
182
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
436
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1030
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1199
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1417
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2728
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1607
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1390
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1055
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
546
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
966
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2204
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3215
Весь список

Мероприятия
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

719

В Тольятти трасса М5 на Жигулевском море теперь свободна, пробок нет

554

Большую пресс-конференцию губернатора Самарской области сегодня покажет телеканал «Россия-24. Самара»

466
за неделю

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2688

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

1804

У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

1764
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Попов Виктор Михайлович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда