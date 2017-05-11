Большую пресс-конференцию губернатора Самарской области сегодня покажет телеканал «Россия-24. Самара»
11 мая 2017 10:41
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Сегодня, 11 мая Николай Меркушкин даст большую пресс-конференцию для представителей средств массовой информации региона. Она посвящена итогам 5-летней работы Меркушкина в должности губернатора Самарской области.
Телевизионную запись мероприятия будет вести ГТРК «Самара». Жители Самарской области могут увидеть трансляцию пресс-конференции губернатора сегодня в 19.00 на телеканале «Россия-24. Самара».
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