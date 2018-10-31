Большой юбилей Детского музыкального театра «Задумка»: коллектив театра подготовил для зрителей два культурных мероприятия

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- 3 ноября в 12.00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, д.141) состоится большой юбилейный концерт театра.- 4 ноября в 12.00 в Самарском театре оперы и балета (ул. Куйбышева, д.1) будут показаны две премьеры – спектакли «Приключения веселого паровозика» и «О главном». Реализация этих спектаклей стала возможна благодаря проекту партии «Единая Россия» - «Театры – детям».Детский музыкальный театр «Задумка» - это коллектив, созданный в 1973 году как хореографический ансамбль и ставший крупнейшим детским творческим коллективом Самарской области.Основателем и бессменным художественным руководителям театра является заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер Ордена «Знак Почета» Колотовкина Елена Геннадьевна. Директор коллектива – Явич Светлана Викторовна.Сегодня в «Задумке» занимается более 400 юных артистов, объединенных искренней любовью к танцам, музыке и увлеченных общим делом. Репертуар театра включает 10 полноценных спектаклей, более 100 современных, народных и эстрадных танцев и более 200 разноплановых вокальных номера.За годы своей деятельности театр «Задумка» завоевал множество наград: 138 Гран-при, 807 наград I степени, 371 награды II степени, 198 награды III степени самых престижных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.Театр «Задумка» - это высокий профессионализм, настоящая феерия танцев и песен, потрясающие костюмы, неповторимый творческий почерк и готовность всегда радовать своих зрителей!Подробную информацию о мероприятиях можно уточнить по телефону 230-04-05, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации