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Большой юбилей Детского музыкального театра «Задумка»: коллектив театра подготовил для зрителей два культурных мероприятия

31 октября 2018 14:46
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Детский музыкальный театр «Задумка» - это коллектив, созданный в 1973 году как хореографический ансамбль и ставший крупнейшим детским творческим коллективом Самарской области.
В ноябре детскому музыкальному театру «Задумка» исполняется 45 лет! В честь юбилея коллектив театра подготовил для зрителей сразу два культурных мероприятия:

- 3 ноября в 12.00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, д.141) состоится большой юбилейный концерт театра.

- 4 ноября в 12.00 в Самарском театре оперы и балета (ул. Куйбышева, д.1) будут показаны две премьеры – спектакли «Приключения веселого паровозика» и «О главном». Реализация этих спектаклей стала возможна благодаря проекту партии «Единая Россия» - «Театры – детям».

Детский музыкальный театр «Задумка» - это коллектив, созданный в 1973 году как хореографический ансамбль и ставший крупнейшим детским творческим коллективом Самарской области.

Основателем и бессменным художественным руководителям театра является заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер Ордена «Знак Почета» Колотовкина Елена Геннадьевна. Директор коллектива – Явич Светлана Викторовна.

Сегодня в «Задумке» занимается более 400 юных артистов, объединенных искренней любовью к танцам, музыке и увлеченных общим делом. Репертуар театра включает 10 полноценных спектаклей, более 100 современных, народных и эстрадных танцев и более 200 разноплановых вокальных номера.

За годы своей деятельности театр «Задумка» завоевал множество наград: 138 Гран-при, 807 наград I степени, 371 награды II степени, 198 награды III степени самых престижных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.

Театр «Задумка» - это высокий профессионализм, настоящая феерия танцев и песен, потрясающие костюмы, неповторимый творческий почерк и готовность всегда радовать своих зрителей!

Подробную информацию о мероприятиях можно уточнить по телефону 230-04-05, передает пресс-служба горадминистрации.



Фото:    пресс-служба горадминистрации


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Комментарии



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