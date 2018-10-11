Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области на 58 площадках
11 октября 2018 16:57
82
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.
В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.
В прошлом году Диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Самарской области акцию поддержали более 3800 участников.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)..
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
В 2018 году в Самарской области Большой этнографический диктант пройдет на 58 площадках в разных городах и муниципальных районах. В том числе площадки откроются в здании Правительства Самарской области, Доме дружбы народов – в Самаре и Тольятти, в мультимедийном парке «Россия – Моя история» в Самаре, в вузах, школах и библиотеках, передает пресс-служба ДДН.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 октября 2018 18:06
На данный момент среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4%). Социум
25
11 октября 2018 17:02В Самарской области состоится целевой прием граждан по вопросам оформления инвалидности
Прием осуществляется по предварительной записи. Социум
71
11 октября 2018 16:57
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке,... Социум
81
Здравоохранение
11 октября 2018 13:35В Самаре пройдет экспресс-тестирование на свертываемость крови
Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
104
10 октября 2018 16:34
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также пациентов, приравненных к ним по льготам, дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
163
10 октября 2018 15:42
Волонтеры-медики СамГМУ благоустроили территорию ФАП. 54 человека побывали на приеме врачей. Здравоохранение
210
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
115
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
119
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
535
Туризм
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
100
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
193
7 октября 2018 15:35
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год. Туризм
310
Образование
11 октября 2018 16:30В Самаре состоялась Молодежная научно-практическая конференция «Самара цифровая 2018 – Поколение Z
Октябрьский форум поставил своей целью привлечение молодежи к обсуждению вопросов развития нашего города на основе цифровых технологий, их создания и... Образование
64
11 октября 2018 16:23В Самарском университете пройдет Фестиваль науки NAUKA 0+
Вуз вновь станет открытой площадкой для знакомства с разными областями науки среди которых: космос, математика, физика, химия, гуманитарные науки, лингвистика,... Образование
80
11 октября 2018 12:05
Им стал Виктор Акопьян. Образование
575
Культура
11 октября 2018 09:02
Мероприятие состоится в рамках XVIII Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Культура
155
10 октября 2018 13:55
Размер участка под застройку составит 100 на 60 квадратных метров. Культура
199
10 октября 2018 12:41
В экспозиции представлено более 30 произведений ярких мастеров середины - второй половины XX столетия. Культура
161
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
447
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1413
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1641
Видео
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
220
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
229
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
606
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
506
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
901
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15935
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
532
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1051
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1074
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2146
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1566
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1737
Мероприятия