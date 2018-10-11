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Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области на 58 площадках
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Новости /  Общество /  Социум  

Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области на 58 площадках

11 октября 2018 16:57
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Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, 2 ноября.

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.

В прошлом году Диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Самарской области акцию поддержали более 3800 участников.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)..

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno

В 2018 году в Самарской области Большой этнографический диктант пройдет на 58 площадках в разных городах и муниципальных районах. В том числе площадки откроются в здании Правительства Самарской области, Доме дружбы народов – в Самаре и Тольятти, в мультимедийном парке «Россия – Моя история» в Самаре, в вузах, школах и библиотеках, передает пресс-служба ДДН.


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Комментарии



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Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области на 58 площадках
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