Большой этнографический диктант написали в Самарской области

95

По традиции в Доме дружбы народов Самарской области знания проверяли активистынациональных общественных объединений, студенты и, конечно, сами сотрудники госучреждения., заместитель директора по реализации государственной национальной политики Дома дружбы народов, приветствуя участников всероссийской акции, отметил, что важно знать историю страны и родного края, свои корни и семейные обычаи. Он пожелал всем успехов и присоединился к выполнению тестовых заданий.Поддержали акцию в Доме дружбы президент Самарского областного татарского общества «Туган тел» («Родной язык»)и член Правления Мордовского национально- культурного центра «Масторава». Большой опыт работы в межнациональнойсфере помог им при написании диктанта и позволил надеяться на высокие результаты!За 45 минут участникам необходимо было ответить на 20 вопросов – одинаковых для всей России и стран ближнего зарубежья, еще 10 составлены с учетом региональной специфики.Самарский программист, в чьей копилке личных достижений высокие результаты по итогам Тотальных диктантов, впервые участвовал в этнографическом диктанте. Наибольшую сложность, признается Анатолий, вызвал вопрос о казахской юрте: «Я еще ни разу не был в казахской юрте, хотя ездил в экспедиции по Самарской области». В Кинельском районе находится единственный памятник культурного наследия кочевых казахов. Стационарно установленная музей-юрта «Мурагер» является гордостью аула Казахский в поселенииБогдановка. Итак, следующая цель Анатолия Назарова – написать Большой географический диктант!Не остались в стороне от всероссийской акции и члены правительства региона. Тесты на знание культуры и традиций народов России в Историческом парке «Россия – моя история» прошлиисполняющий обязанности руководителя Администрации Губернатора Самарской области и, исполняющий обязанности руководителя Управления национальной и конфессиональной политики Администрации Губернатора Самарской области.Всего же в Историческом парке диктант писали 180 самарцев. А самой оживленной площадкой оказалась школа №1 села Кинель-Черкассы, здесь этнодиктант писали 240 человек.Средний возраст участников диктанта в Самарской области составил 25 лет. Самому юному из села Чувашское Урметьево Челновершинского района исполнилось 8 лет, самому старшему участнику акции из села Кинель-Черкассы уже 80 лет. Как и в прошлом году, более активными оказались представительницы прекрасной половины человечества – среди участников акции более 60% женщин.Кстати, кто не смог написать Этнографический диктант на площадке, пройти тест могут онлайн на сайте http://miretno.ru/ в течение 3 дней. Правильные ответы будут опубликованы 10 ноября, а индивидуальные результаты будут доступны 12 декабря.По предварительным подсчетам, по всей стране этнографический диктант писали более 300 тысяч человек.Организаторы международной акции «Большой этнографический диктант» – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнер Диктанта – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и Россотрудничество. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов, передает пресс-служба облправительства.