Большое внимание в ходе сессии было уделено цифровизации российского АПК
22 августа 2018 18:25
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Министерство активно содействует внедрению новейших технологий в АПК, применению цифровых платформ помощи производству.
В перспективе планируется собирать оцифрованную информацию от производителей - это позволит делать более точные прогнозы при планировании деятельности.
Игорь Козубенко отметил и передовой опыт СО по субсидированию закупки оборудования для систем точного земледелия (действует с этого года). По мнению федерального эксперта, этот опыт может быть рекомендован и другим регионам РФ.
Внедрение информационных систем не обходится без трудностей. Основной "стопор", по мнению самарских фермеров-отсутствие интернета и даже сотовой связи в некоторых районах Губернии. Представитель Минсельхоза РФ: проблему знаем, Минсвязью РФ разработана соответствующая программа до 2024г.
Ещё один фактор, который мешает развитию бизнеса на селе - нежелание фермеров брать землю или помещения в аренду. Были случаи, когда с переменой местной власти договорённости обнулялись, земля уходила другому арендатору и вложения пропадали.
Дмитрий Азаров подчеркнул - чтобы появилось доверие к власти, необходима преемственность и соблюдение установленных договорённостей. А нескольких фермеров, которые пожаловались на отсутствие контакта с районными администрациями, Дмитрий Азаров отправил встречаться с главами районов из зала совещаний.
После стратегической сессии глава региона ответил на все вопросы фермеров.
"Я пришел сюда не для того, чтобы рассказывать вам, как вести хозяйство, а получить обратную связь - какие проблемы и сложности, и, что необходимо поправить на региональном уровне. Считаю, что начинающему фермеру на начальном этапе нужна поддержка, в том числе, и консультация, где-то методическая помощь, где-то возможность обратиться к тому или иному бизнесмену, который уже ведет хозяйство. Вот на такую работу я коллег настраиваю ", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Один из вопросов касался проблем в реализации продукции. Кроме того, многие начинающие и семейные фермеры не в полной мере осведомлены о правилах участия в торгах. Глава региона поручил минсельхозу проводить семинары-совещания для сельхозпроизводителей.
В регионе планируется запустить проект "Самарские качество". При условии прохождения сертификации товаров производители сельхозпродукции получат дополнительное конкурентное преимущество, в том числе, и при работе с госорганами. В настоящий момент система на стадии разработки.
Участники совещания предложили идею Инвест-туров для с/х-производителей. Муниципалитеты предложат фермерам ряд перспективных площадок на выбор. Инвесторы смогут оценить преимущества участков воочию. Глава региона предложение поддержал и дал поручение минсельхозу, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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