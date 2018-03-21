Большинство жителей города проголосовали за то, чтобы открыть вид на Волгу с площади Славы

107

18 марта большинство жителей Самары в рамках общественного опроса отдали свои голоса за то, чтобы открыть вид на Волгу. Мнение о том, что нужно оставить всё как есть разделили 169 459 проголосовавших. 182 484 жителя считают, что необходимо открыть вид на Волгу, а для этого необходимо сделать стену ниже. Цифры в своем твиттере опубликовала координатор регионального центра мониторинга «Комфортности городской среды» ОНФ Екатерина Гудзима, сославшись на данные, прозвучавшие на заседании общественной комиссии в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.При этом не до конца ясен и юридический статус данного опроса, а точнее — насколько он обязателен для исполнения властями. Тем более что для перестройки стены, как ранее сообщалось, требуется порядка 70 млн рублей.Фото: «СО» ОНЛАЙН