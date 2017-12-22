Большинство граждан страны гордятся тем, что живут в России
22 декабря 2017 16:34
198
Из опроса следует, что эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с "историей" - об этом заявили 46%. На второе место по эмоциональной значимости попала локальная идентичность - "место, где я родился и вырос" (39%). На третьем - территориальная идентичность ("наша земля, территория на которой мы живем"), об этом сказали 38% опрошенных. За прошедший год снизилась с 26% до 17% значимость позиции "государство, в котором я живу", рассказали социологи.
Доля россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимума. Такое мнение высказали 64%. В 1992 году этот показатель составлял 13%. В том, что русские такой же народ, как другие, уверены 32% респондентов. 25 лет назад об этом говорили 80%.
По данным опроса, проведенного 24-28 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, 72% респондентов считают, что Россия является "великой державой". Противоположного мнения придерживается каждый пятый (22%).
За последний год также выросла доля тех, кто считает, что "Россия должна сохранить за собой роль великой державы", - с 76% до 82%. В то же время 13% полагают, что РФ не нужно претендовать на роль великой державы. Год назад так заявляли 17% респондентов.
Подобные результаты - "эхо посткрымской мобилизации", хотя во многом активная фаза "борьбы с врагами" прошла, прокомментировала исследование социолог "Левада-Центра" Карина Пипия, слова которой приводит газета "Ведомости". По ее словам, рост великодержавных настроений можно рассматривать как реакцию на "антироссийскую" политику стран Запада.
В свою очередь, политолог Алексей Макаркин отметил, что великодержавные настроения не исчезают, поскольку копились очень давно. По его словам, после развала СССР многие люди считали, что это временно, однако они ошиблись. Снижение международной роли России, экономический кризис, чувство неуверенности в завтрашнем дне компенсировались мечтами о великом будущем, а после присоединения Крыма эти чувства закрепились. Эксперт прогнозирует, что в случае роста протестных настроений имперские настроения будут сохраняться.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 декабря 2017 21:44
Фигура вырезана из утрамбованного снега, собранного трактором с газонов парка. Социум
71
23 декабря 2017 15:37
При его участии были созданы несколько хитов белорусского коллектива, в том числе и легендарная «Алеся». Социум
268
23 декабря 2017 15:09
Речь идет об интервью, которое Бортников дал «Российской газете» 20 декабря. В нем он говорит о том, что «открещиваться от слова «чекист» — это все... Социум
213
Здравоохранение
21 декабря 2017 15:48
Врачи выявили несколько новообразований на ранней стадии и даже болезнь Паркинсона. Здравоохранение
230
21 декабря 2017 09:12
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона. Здравоохранение
212
20 декабря 2017 12:14
Участники совещания обсудят итоги уходящего года и планы на будущее. Здравоохранение
235
Новости медицины
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
47
16 декабря 2017 13:34
В современном мире очень много людей, которые следят за своим питанием. Так давайте разберемся, что же такое культура питания и для чего она нужна? Новости медицины
94
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
548
Туризм
18 декабря 2017 10:46
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году. Туризм
228
15 декабря 2017 13:26
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
244
14 декабря 2017 10:10
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
166
Образование
22 декабря 2017 18:45
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования. Образование
231
16 декабря 2017 13:50
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
460
16 декабря 2017 10:11
Заседание провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета вуза Дмитрий Рогозин. Образование
278
Культура
22 декабря 2017 12:58
Вход свободный для всех желающих. Культура
201
21 декабря 2017 10:25
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
192
20 декабря 2017 12:30
Лекцию проводит известный самарский историк. Культура
315
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
350
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
410
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
534
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5687
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2123
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9067
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2746
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10593
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3137
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2683
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1725
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2100
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2002
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1668
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3307
Мероприятия