Больше всего в 2017 году подорожали сливочное масло, молоко и молочная продукция
11 января 2018 01:38
321
В 2017 году потребительские цены на сливочное масло выросли по сравнению с предыдущим годом на 20,6% (Росстат приводит только динамику, не уточняя абсолютные значения). Молоко и молочная продукция подорожали на 8,5%. Среди других продуктов, которые заметно подорожали за прошлый год, — рыба и морепродукты (+4,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (+4%). Незначительно изменились цены на макароны (+1,7%), мясо и птицу (+0,8%). В целом цены на продовольствие выросли в 2017 году на 3%, на алкоголь — на 4,5%.
По отдельным группам продовольствия наблюдалось снижение цен по сравнению с 2016 годом. Больше всего подешевел сахар — на 17,6%, крупа и бобовые упали в цене на 7,1%, куриные яйца — на 7%, подсолнечное масло — на 6,2%.
Цены на овощи и фрукты снизились за год на 1,1%. При этом, обращает внимание Росстат, в декабре значительно подорожали огурцы и помидоры — на 24,6% и 20,8% соответственно, виноград — на 7,7%, бананы — на 4,0%. Зато апельсины стали в декабре дешевле на 5,7%, чеснок, свекла и орехи — на 0,3–1,7%.
Непродовольственные товары подорожали в 2017 году на 4%. Лидером роста стали табачные изделия, цены на которые выросли на 12,2%. Одежда и белье подорожали на 4,8%, обувь — на 6,1%.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 января 2018 12:48
С президентом увидятся школьники - авторы лучших сочинений. Социум
33
11 января 2018 12:40
Сад на 240 мест оснащён всем необходимым. Социум
46
11 января 2018 12:17
Активисты ОНФ сумели выстроить эффективное сотрудничество с контрольными органами Самарской области. Социум
80
Здравоохранение
10 января 2018 14:00
В адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. Здравоохранение
250
10 января 2018 09:30
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
203
9 января 2018 17:49
Из них "новогодние" травмы глаз получили 22 человека. Здравоохранение
208
Новости медицины
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
120
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
199
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
643
Туризм
9 января 2018 10:29Самара вошла в топ-3 самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок
Рейтинг составлен по результатам анализа броней. Туризм
190
18 декабря 2017 10:46
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году. Туризм
296
15 декабря 2017 13:26
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
302
Образование
11 января 2018 10:57
Сотрудники библиотеки планируют проводить экскурсии по выставке. Образование
135
9 января 2018 23:45
Образование
386
9 января 2018 18:24
Она курировала многомиллиардный проект развития вузов «5–100», к которому были замечания у сменившей Ливанова Ольги Васильевой. Образование
478
Культура
11 января 2018 11:26
Вход по записи. Культура
98
10 января 2018 10:36
Мероприятия проводит Самарский литературный музей. Культура
202
10 января 2018 10:11
Он предназначен для авторов от 7 до 25 лет. Культура
206
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
46
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
473
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
455
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6113
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2311
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9239
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2852
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11052
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3243
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3023
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1817
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2218
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2112
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1762
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3394
Мероприятия