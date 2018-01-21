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Больше всего в 2017 году из социально-значимых товаров подорожал картофель — на 24%

21 января 2018 20:34
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Отпускные цены на картофель в этом году вырастут еще сильнее, предупреждают производители.
Средние розничные цены на картофель в 2017 году выросли на 24%, свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировал РБК. В абсолютных значениях Росстат данные не приводит. Из всех социально значимых товаров первой необходимости картофель в прошлом году подорожал больше всех.

Оптовые цены на картофель в 2017 году росли, говорят исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников и зампред ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По их данным, в прошлом году отпускные цены на картофель у сельхозпроизводителей в среднем составляли 12 руб. за 1 кг, тогда как годом ранее они находились на уровне 10 руб. Повышение оптовых цен, таким образом, составило около 20%.

Цены на картофель у поставщиков растут, подтверждает представитель торговой сети «Перекресток». По его словам, изменение розничных цен пропорционально росту закупочных цен от производителей; резкие скачки сеть старается сдерживать. Цены на картофель колеблются в зависимости от сезона и качества товара, отмечает представитель «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. Пока «Ашан» не зафиксировал серьезного роста цен, но не исключает его в дальнейшем. На данный момент недостатка картофеля на рынке нет, но рост цен возможен из-за сокращения запасов в хранилищах, объясняет Курносова.

Представители сетей «Дикси», «Лента» и Metro Cash & Carry, а также Минсельхоза на запросы РБК не ответили.

Повышение цен на картофель представитель «Перекрестка» объясняет низким урожаем, связанным с прошлой холодной весной. В «Руспродсоюзе» с этим согласны: на рост цен повлияло качество урожая. В 2017 году из-за неблагоприятных погодных условий посадка картофеля началась позже, аномальные осадки в ряде регионов отразились на урожае, добавляет Красильников.

Как напоминает Леонов, в 2016-м Россия собрала самый высокий за последние годы — 31,1 млн т — урожай картофеля, который фактически обрушил рынок и принес убытки многим производителям. В 2017-м валовый сбор картофеля, по данным Росстата, снизился на 5% по сравнению с предыдущим, до 29,5 млн т. Сократились посевные площади, констатировало в январе этого года в Минкэкономики.

Цифры официальной статистики приблизительны, указывает директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Основная часть картофеля — 77%, или 22,8 млн т в прошлом году, — как следует из данных Росстата, выращивается в личных хозяйствах. Согласно предварительным результатам сельскохозяйственной переписи, в личных подсобных хозяйствах посевные площади чуть ли не на 40% меньше, чем это принято считать, говорит Рылько.

Посевные площади в личных подсобных хозяйствах снижаются, потому что выращивать там картофель стало менее целесообразно, поясняет Борис Шабанов, коммерческий директор группы «АФГ Националь» (производит более 80 тыс. т товарного картофеля и 15 тыс. т семенного в год). Людям, особенно в крупных городах, сейчас проще и дешевле покупать овощи в магазинах, рассказывает Шабанов. В свою очередь, на полки супермаркетов попадает в основном продукция крупных агрохолдингов, которые в отличие от частных производителей имеют больше ресурсов, чтобы получить качественный урожай и обеспечить стабильные поставки в торговые сети в течение всего года. Поэтому картофель, выращиваемый на личных подсобных хозяйствах, практически не попадает на рынок и не может оказывать существенного влияния на цены, резюмирует топ-менеджер «АФГ Националь».

В 2017 году промышленное производство картофеля, по информации Красильникова, незначительно снизилось по сравнению с предыдущим годом — 6,7 млн против 6,8 млн т. Крупнейшие хозяйства, которые занимаются промышленным производством картофеля, находятся в Брянской, Московской, Тульской, Нижегородской и Тюменской областях.

В первой половине года картофель традиционно дорожает из-за затрат на хранение и логистику. Пик повышения цен приходится на май—​июнь, когда запасы отечественного картофеля подходят к концу, говорит Красильников. Дефицита картофеля не ожидается, но качественного продукта, к которому привыкли покупатели торговых сетей, по мнению исполнительного директора Картофельного союза России, не хватает. Картофеля, пригодного для мойки и фасовки, в этом году действительно мало, поэтому цены растут, подтверждает Шабанов из «АФГ Националь». «Руспродсоюз» прогнозирует рост отпускных цен на картофель в ближайшие месяцы до 20 руб. за 1 кг.

По итогам 2017 года уровень самообеспеченности России картофелем оказался ниже показателя, установленного Доктриной продовольственной безопасности, заявляла в начале января Счетная палата, основываясь на оценке Минсельхоза. Согласно этим расчетам, Россия обеспечила себя картофелем на 90,7% при минимуме 95%.

Весной, когда снижаются запасы, Россия импортирует картофель из других стран. За 11 месяцев 2017 года (последние доступные данные) импорт картофеля достиг, по информации Федеральной таможенной службы, 798 тыс. т и $218 млн. Основным импортером картофеля в Россию является Египет, на него приходится 40% всех поставок.


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Комментарии



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