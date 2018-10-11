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Новости /  Общество /  Социум  

Большая Глушица признана самым благоустроенным селом в России

11 октября 2018 20:23
72
Большеглушицкий район одержал убедительную победу на всероссийском конкурсе «Золотая осень».
Большая Глушица признана самым благоустроенным селом в России

Об этом сообщает депутат госдумы Александр Хинштейн.

"Поздравляю всех самарцев с убедительной победой Большеглушицкого района на всероссийском конкурсе «Золотая осень». Сегодня Большая Глушица признана самым благоустроенным селом в России. Эта заслуга и руководства района, и области, но в первую очередь, конечно же, самих жителей", - написал Александр Хинштейн в Твиттере. 
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Комментарии



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Для этого достаточно лишь приложить аксессуар к платёжному терминалу.
В России можно будет расплачиваться картой "Мир" в виде браслетов и брелоков
 Для этого достаточно лишь приложить аксессуар к платёжному терминалу.   Социум
60
11 октября 2018  20:25
Безусловно, больше всего летают по родной стране. Перелёты по России, в зависимости от экономической ситуации и сезона, исторически занимают от 60% до 80% всего авиатрафика.
Названы страны, в которых россияне совершают больше всего внутренних перелётов
Безусловно, больше всего летают по родной стране. Перелёты по России, в зависимости от экономической ситуации и сезона, исторически занимают от 60% до 80% всего... Социум
64
11 октября 2018  20:23
Большеглушицкий район одержал убедительную победу на всероссийском конкурсе «Золотая осень».
Большая Глушица признана самым благоустроенным селом в России
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