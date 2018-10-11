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Большая Глушица признана самым благоустроенным селом в РоссииОб этом сообщает депутат госдумы Александр Хинштейн."Поздравляю всех самарцев с убедительной победой Большеглушицкого района на всероссийском конкурсе «Золотая осень». Сегодня Большая Глушица признана самым благоустроенным селом в России. Эта заслуга и руководства района, и области, но в первую очередь, конечно же, самих жителей", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.