Болельщик из Германии приехал на ЧМ-2018 в Москву на тракторе

Позади у Губерта Вирта 2,3 тыс. км, дорога из Форххайма до Москвы — дальняя.Попутчиком 70-летнего мужчины стал его пес — такса Хекс.Трактор выпущен в 1936 году, Вирт перебирал его своими руками. К машине прицеплен трейлер — пивная бочка, на нем красуется надпись «Привет, Москва». Внутри — душевая и небольшая комната с телевизором, столом и спальным местом.Двигался пенсионер со скоростью 20–30 км/ч. Путешествие он начал в середине мая — к счастью, к старту чемпионата успел.Болеть господин Вирт будет за немцев и датчан. Хотя объективно считает, что фавориты мундиаля — французы. Из Москвы Вирт отправится в Петербург, оттуда — на пароме в Финляндию.Фото: соцсети