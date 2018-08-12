Более тысячи человек погибло на диких пляжах в России в 2018 году
12 августа 2018 20:13
347
По данным ведомства, сейчас на территории России действует более 3,7 тысячи официальных пляжей. Из них свыше 2,1 тысячи не оборудованы должным образом.
— В сложившейся ситуации требуется принятие экстренных мер по усилению профилактической работы, — заявили в министерстве.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 августа 2018 23:47
По его словам, Киев несёт ответственность за Москву так же, как Великобритания за США. Социум
159
12 августа 2018 23:02
Самыми частыми недостатками в гаджетах оказались слабая батарея и недостаточное количество встроенной памяти. Социум
238
12 августа 2018 22:24
Социум
220
Здравоохранение
11 августа 2018 21:01
Чем больше в нашей жизни становится гаджетов, тем больше среди нас людей с близорукостью. Здравоохранение
497
11 августа 2018 11:03
Говядина и курятина, производимые с использованием антибиотиков, могут стать первыми источниками неуязвимых бактерий. Здравоохранение
368
10 августа 2018 12:51
В эффективность гомеопатии верит всё меньше россиян. Здравоохранение
210
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
484
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
766
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
443
Туризм
10 августа 2018 11:34
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
210
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
327
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
431
Образование
8 августа 2018 21:43
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем. Образование
447
8 августа 2018 16:50
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора. Образование
319
7 августа 2018 09:34
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
292
Культура
11 августа 2018 15:52
За время проведения фестиваля в Сызрани побывали более 2000 иностранных гостей из Франции, Испании, Сербии, Италии, Индии, Македонии, Китая, Марокко, Мексики и... Культура
338
11 августа 2018 11:24
Праздник состоится в субботу, 25 августа. Культура
402
10 августа 2018 11:59
Гостей ждут концерты и творческие встречи. Культура
222
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1008
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1239
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1288
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
391
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
899
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
712
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1299
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1086
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1116
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
482
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
331
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1701
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1689
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3360
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2460
Мероприятия