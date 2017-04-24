Более трех тысяч школьников стали участниками проекта «Вагон знаний»

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Школьники приехали на комфортабельном фирменном поезде. В пути с ребятами провели интерактивные уроки и викторины по истории родного края и финансовой грамотности. Ребята из Пензы посетили основные достопримечательности и знаковыеместа Самары: музей «Самара космическая», волжскую набережную. Для самарских школьников распахнули двери «Тарханы» - государственный музей-заповедник, усадьба, где поэт Михаил Лермонтов провел детские годы, сообщает пресс-служба КбшЖД.