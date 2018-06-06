Более шестисот студентов будут работать проводниками этим летом в поездах КбшЖД

В этом году сопровождать пассажиров в пути будут более 300 студентов Самарского государственного университета путей сообщения и студенты более чем из двадцати непрофильных учебных заведений из Самарской, Пензенской, Ульяновской, Омской областей, республики Башкортостан и Удмуртии.Студенты будут работать в поездах, следующих в Москву, Санкт-Петербург и Адлер. Студенты до работы в поездах допускаются только после проведения медосмотра, прошедшие специальную подготовку и сдавшие квалификационные экзамены.Практика привлечения студентов к работе в поездах дальнего следования АО «ФПК» в период летних пассажирских перевозок существует уже много лет, она стала хорошей традицией и с каждым годом набирает популярность среди учащейся молодежи. Компания-перевозчик организовывает работу студентов проводниками в рамках сотрудничества с Молодежной общероссийской общественной организацией«Российские студенческие отряды», сообщает пресс-служба КбшЖД.Фото: rzd.ru