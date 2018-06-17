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Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста

17 июня 2018 17:28
Петиция адресована президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию.
Онлайн-петиция на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин — до 63 лет к 2034 году набрала к 14:10 1 млн 24 тыс. 793 подписи, передает РБК.

Петиция адресована президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию. Свою позицию инициатор петиции — общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России»​ — мотивировал тем, что в большей части регионов люди не доживают до заявленных реформой лет. «По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», — следует из пояснения к петиции.

​Кроме того, в ней утверждается, что причина дефицита пенсионного фонда заключается не в соотношении пенсионеров и работающих граждан, а в том, что из-за «теневой оплаты труда» регулярные отчисления поступают только на 43,5 млн работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн руб. в год, в результате чего в пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн руб», — говорится в петиции.

Ее авторы утверждают, что при сохранении текущих сроков выхода на пенсию при полной легальной занятости трудоспособного населения дефицита в ПФР не было бы, а пенсия составляла бы более 13 тыс. руб.

Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что благодаря повышению пенсионного возраста для ныне работающих граждан уже с 2019 года пенсия у вышедших на нее неработающих пенсионеров повысится до 12 тыс. руб. ​

Правительство 14 июня обнародовало законопроект, согласно которому к 2028 году мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет​ (на пять лет позже), а женщины к 2034 году — в 63 года (на восемь лет позже). Причем последнее увеличение мотивируется «изменением роли женщины в обществе» и почти равным распределением доходов и обязанностей в семье. Также составители законопроекта обращали внимание на рост пенсионного возраста в развитых странах. С критикой данного проекта вступили профсоюзы врачей и учителей. 16 июня законопроект о пенсионной реформе был направлен на рассмотрение в Госдуму. Профсоюзы предложили повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет. Бизнес в целом согласился с предложенным правительством проектом реформы.


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Комментарии



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Петиция адресована президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию.
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