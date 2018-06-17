Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Петиция адресована президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию. Свою позицию инициатор петиции — общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России»​ — мотивировал тем, что в большей части регионов люди не доживают до заявленных реформой лет. «По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», — следует из пояснения к петиции.​Кроме того, в ней утверждается, что причина дефицита пенсионного фонда заключается не в соотношении пенсионеров и работающих граждан, а в том, что из-за «теневой оплаты труда» регулярные отчисления поступают только на 43,5 млн работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн руб. в год, в результате чего в пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн руб», — говорится в петиции.Ее авторы утверждают, что при сохранении текущих сроков выхода на пенсию при полной легальной занятости трудоспособного населения дефицита в ПФР не было бы, а пенсия составляла бы более 13 тыс. руб.Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что благодаря повышению пенсионного возраста для ныне работающих граждан уже с 2019 года пенсия у вышедших на нее неработающих пенсионеров повысится до 12 тыс. руб. ​Правительство 14 июня обнародовало законопроект, согласно которому к 2028 году мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет​ (на пять лет позже), а женщины к 2034 году — в 63 года (на восемь лет позже). Причем последнее увеличение мотивируется «изменением роли женщины в обществе» и почти равным распределением доходов и обязанностей в семье. Также составители законопроекта обращали внимание на рост пенсионного возраста в развитых странах. С критикой данного проекта вступили профсоюзы врачей и учителей. 16 июня законопроект о пенсионной реформе был направлен на рассмотрение в Госдуму. Профсоюзы предложили повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет. Бизнес в целом согласился с предложенным правительством проектом реформы.