Более 6 тысяч жителей Самарской области оценили проекты благоустройства на сайте Комфортная городская среда

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Свою оценку проектам поставили 5100 жителей Самары. Почти 90% этих оценок (4515 голосов) были положительными. Активнее всего самарцы оценивали проекты, расположенные в Кировском районе, оставив под ними 2145 реакции. В этом районе жители больше всего захотели видеть реализацию проекта сквера Александра Невского, ему поставили положительную оценку 467 пользователей.Более 700 человек оставили оценки под проектами благоустройства Тольятти. Примерно 90% этих оценок, также оказалисьположительными. Больше всего жителям понравился проект «Итальянского сквера» в Автозаводском районе города.Также активно голосуют за проекты Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском и Волжском районах.22 февраля на сайте проекта Комфортная городская среда были опубликованы все дизайн-проекты благоустройства Самарской области. Также на сайте предусмотрена возможность оценить проект и узнать контактные данные ответственных за реализацию федеральной программы в каждом городском округе и муниципальном районе.Программа «Формирование комфортной городской среды» была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Одним из основных принципов программы является обязательный учет мнения жителей. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести 18 марта 2018 года рейтинговое голосование, на котором жители Самарской области смогут сами выбрать очередность реализации предложенных проектов. Подробнее изучить проекты и высказать свое отношение к ним можно на сайте http://gorodsreda63.ru, сообщает пресс-служба администрации Самары.