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Более 2 тысяч сотрудников поездных бригад проходят специальное обучение перед ЧМ-2018

16 марта 2018 14:49
58
Всего для обеспечения комфортного проезда болельщиков в поездах дальнего следования будут работать 85 поездных бригад.
Холдинг «РЖД» ведет активную подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Особое внимание уделяется подготовке фронт-лайн персонала, сотрудников поездных бригад, которые будут задействованы в обеспечении бесплатных перевозок болельщиков между городами-организаторами футбольных соревнований.

Так, в преддверии ЧМ-2018 специальную подготовку проходят более 2 тысяч проводников и начальников поездов, половина из которых уже обладает опытом работы с иностранными пассажирами во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году.

Всего для обеспечения комфортного проезда болельщиков в поездах дальнего следования будут работать 85 поездных бригад. Они проходят дополнительное обучение на базе корпоративного кадрового учебно-методического центра АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Учебной программой, в том числе, предусмотрено изучение вопросов взаимодействия с болельщиками, представителями международных
делегаций и футбольных клубов. Кроме того, проводится инструктаж проводников пассажирских вагонов и начальников поездов по вопросам организации бесплатного проезда болельщиков и технологии их посадки в поезда по билету на матч и паспорту болельщика (Fan-ID).

Отдельное внимание при подготовке фронт-лайн персонала уделяется специфике коммуникаций с представителями различных
национальных культур, изучению английского языка, а также взаимодействию с пассажирами с ограниченными физическими возможностями.

АНО «Транспортная дирекция ЧМ-2018» также проводит набор временного персонала для помощи болельщикам на 19 железнодорожных вокзалах в 11 городах-организаторах чемпионата. Заявку может подать любой гражданин России старше 18 лет на сайте: https://staff.transport2018.com/.

Также для обеспечения безопасности проезда болельщиков в поездах на всем пути следования пассажиров будут сопровождать специальные группы транспортной безопасности. А для обеспечения безопасности на вокзалах в городах-участниках Чемпионата мира по футболу дополнительную подготовку пройдут сотрудники железнодорожных вокзалов: инспекторы входного контроля, фронт-лайн персонал вокзалов, начальники вокзальных комплексов, сообщает пресс-служба КбшЖД. 


Фото:  dp.ru
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Комментарии



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