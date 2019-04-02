Более 5 тонн говядины без ветеринарных документов уничтожено в Самарской области
2 апреля 2019 14:05
39
Мясо неизвестного происхождения было задержано региональным Россельхознадзором на трассе Саратов-Самара.
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе проведения мероприятий по выявлению запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции, совместно с сотрудниками департамента ветеринарии и дорожно-патрульной службы, на автодороге Саратов-Самара задержали два грузовых автомобиля марки «Газель». При досмотре в грузовиках было обнаружено мясо говядины (всего 18 туш), которое перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов и без клейма предварительного ветеринарного осмотра. Общий вес мяса составил 5200 кг.
Согласно требованиям закона «О ветеринарии» мясо неизвестного происхождения подлежит уничтожению, так как может быть опасным для человека. Говядина была отправлена на Дубово-Уметский ветсанутильзавод для ее утилизации, сообщает ведомство.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 апреля 2019 14:05
Мясо неизвестного происхождения было задержано региональным Россельхознадзором на трассе Саратов-Самара. Социум
39
2 апреля 2019 12:42
Он проводится уже более 20 лет. Социум
99
2 апреля 2019 10:40
Поводом для иска стал результат плановой проверки. Социум
121
Здравоохранение
2 апреля 2019 13:30
Она проходит тестирование. Здравоохранение
59
2 апреля 2019 09:57
Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают показатели спящего. Здравоохранение
128
2 апреля 2019 09:42
Малыши появились на свет 22 декабря прошлого года. Здравоохранение
588
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
66
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
468
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
527
Туризм
1 апреля 2019 09:54
Эксперты проанализировали бронирования авиабилетов. Туризм
268
29 марта 2019 13:21
1 апреля — его последний рабочий день. Туризм
358
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
239
Образование
2 апреля 2019 14:00
По предварительным подсчетам участниками акции станут 79 стран. Образование
44
1 апреля 2019 11:38
Министерство образования и науки начало глобальный эксперимент с опорного вуза. Образование
395
1 апреля 2019 11:20
Подведение итогов Форума запланировано на 14 мая. Образование
291
Культура
2 апреля 2019 12:35
160 живописных и 100 графических работ отправятся по Волге на теплоходе. Культура
92
2 апреля 2019 12:12
Состоялась церемония награждения. Культура
92
2 апреля 2019 11:50
Экспозицию составляют несколько разделов. Культура
108
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
429
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
647
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1084
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
274
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4809
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4763
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
556
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
847
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
819
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
398
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1036
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1048
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2032
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2306
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1382
Мероприятия