Более 5 тонн говядины без ветеринарных документов уничтожено в Самарской области

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Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе проведения мероприятий по выявлению запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции, совместно с сотрудниками департамента ветеринарии и дорожно-патрульной службы, на автодороге Саратов-Самара задержали два грузовых автомобиля марки «Газель». При досмотре в грузовиках было обнаружено мясо говядины (всего 18 туш), которое перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов и без клейма предварительного ветеринарного осмотра. Общий вес мяса составил 5200 кг.Согласно требованиям закона «О ветеринарии» мясо неизвестного происхождения подлежит уничтожению, так как может быть опасным для человека. Говядина была отправлена на Дубово-Уметский ветсанутильзавод для ее утилизации, сообщает ведомство.Фото pixabay.com