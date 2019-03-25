Более 21 тысячи жителей Самарской области стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО
25 марта 2019 19:10
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В рамках «Единого дня ГТО» в спортивном комплексе «МТЛ Арена» был проведен финальный этап соревнований среди дошкольных учреждений Самары. Команды, сформированные из детей 6-7 лет, участвовали в многоборье ГТО и эстафете «Полоса препятствий ГТО». По завершении соревнований прошла торжественная церемония награждения знаками отличия жителей Самарской области, успешно выполнивших нормативы комплекса в 2018 году.
«За 5 лет в Самарской области была проведена большая работа по внедрению комплекса ГТО. Это нормативно-правовое регулирование, выстраивание взаимодействия между различными структурами, создание центров тестирования, подготовка специалистов и многое другое. Сейчас любой житель нашей области может без труда узнать всю информацию о комплексе ГТО и присоединиться к движению. Но для успешного прохождения испытаний требуется подготовка, и это может стать мотивацией для регулярных занятий физкультурой и спортом», — отметил руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.
Сегодня в Самарской области открыты 78 центров тестирования ГТО. В электронной системе комплекса зарегистрированы 120 тысяч жителей Самарской области. За 5 лет нормативы ГТО выполнили около 60 тысяч самарцев, из них 21,8 тысяч человек успешно справились с испытаниями и стали обладателями знаков отличия (из них 10,7 тыс. – золотых).
На официальном сайте министерства спорта Самарской было размещено поздравление Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с пятилетием комплекса ГТО: «За прошедшие 5 лет возрождённый комплекс ГТО получил широкое распространение в Самарской области, особенно среди молодежи. Более 21 тысячи человек успешно с ними справились и стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО, подтверждающих активную жизненную позицию человека, его приверженность к здоровому образу жизни и стремление к самосовершенствованию. Убеждён, что с каждым годом все больше самарцев будут становиться участниками комплекса ГТО, и движение в нашем регионе продолжит развиваться», передает пресс-служба облправительства.
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