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Новости /  Общество /  Социум  

Более 50 тысяч самарцев приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города

8 сентября 2018 22:40
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В Самаре на площади им.Куйбышева состоялся грандиозный концерт «Встреча друзей Авторадио», посвященный празднованию Дня города. Тысячи поклонников диско 70-80-х годов XX столетия отметили день рождения родного города, подпевая выступающим звёздам и танцуя под ритмы самых популярных хитов 70-80-х годов XX столетия.

Грандиозное шоу и незабываемые эмоции самарцам подарили известные музыканты: ВИА «Синяя птица», «Здравствуй, песня», «Добры молодцы», группа OTTAWAN, Сергей Беликов, Александр Шевченко, Сергей Минаев, Владимир Маркин. Концертная программа «Встреча друзей Авторадио» стала настоящим подарком для поклонников мелодий и ритмов советской, российской и зарубежной эстрады.

Более 50 тысяч самарцев приняли участие в праздничных мероприятиях на различных площадках от набережной до пл.Куйбышева. Здесь отмечали День рождения родного города особенно громко и весело, подпевая выступающим звездам и поддерживая их жаркими эмоциями.

В мероприятии приняли участие руководство региона и почетные гости. С приветственным словом к горожанам обратился временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров:

«Рад вас всех видеть и, конечно же, поздравить с Днем города, с Днем нашего родного города, который мы любим, которым гордимся и которым любуемся буквально каждый день! Сегодня в городе целая череда праздников, собственно, праздники у нас не прекращаются с Чемпионата мира по футболу. После этого мирового события, когда город превратился в карнавал, Самара празднует, работает, наслаждается
прекрасным летом и нашей красавицей Волгой! Здесь на площади собрались друзья, собрались самарские семьи, и я хочу сказать, что очень рад тому, что родился в Самаре. Здесь живут талантливые, красивые, трудолюбивые люди, которые собрались сегодня здесь, которые не
смогли остаться дома и пришли праздновать всем городом, все вместе! С праздником, самарцы, с праздником, любимый город! Здоровья и благополучия нашим семьям, процветания любимому городу!»

Завершило концерт совместное исполнение песни «Клен», памятник которой установили сегодня в Самаре, а также праздничный фейерверк и уникальное мультимедийное световое шоу на набережной, передает пресс-служба облправительства. 
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