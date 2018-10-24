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Новости /  Общество /  Социум  

Более 400 великих имён вошли в список кандидатов по итогам 1-го этапа проекта "Великие имена России

24 октября 2018 21:02
120
Жители Самарской области с 22 по 28 октября 2018 года могут выбрать на сайте ВеликиеИмена.рф один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени
Жители Самарской области с 22 по 28 октября 2018 года могут выбрать на сайте ВеликиеИмена.рф один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени "Великие имена России".

Более 400 великих имён вошли в список кандидатов по итогам 1-го этапа проекта "Великие имена России". Секретарь ОПРФ Валерий Фадеев: "Дискуссии в регионах - свидетельство неподдельного интереса общества к проекту- тема прошлого и настоящего, роли личности в истории задевает всех за живое."

Александр Баранов, Герой России, почетный гражданин СО: "Самару многое связывает с космосом. Наш регион внёс большой вклад в его освоение. Во многом это заслуга академика Королёва. Курумоч вполне может носить его имя. Но есть и другие достойные
претенденты, нужно выслушать народное мнение."

Алексей Транцев, директор Инклюзивного клуба добровольцев СО: "Хорошая инициатива. Мы только выиграем, если Курумоч станет носить имя, например, Королёва, его многое связывает с Самарой. А кто-то, узнав, что аэропорт носит имя великого человека, захочет больше узнать о нём", передает департамент информационной политики СО.


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Комментарии



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Более 400 великих имён вошли в список кандидатов по итогам 1-го этапа проекта "Великие имена России
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