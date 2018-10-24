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Более 400 великих имён вошли в список кандидатов по итогам 1-го этапа проекта "Великие имена России". Секретарь ОПРФ Валерий Фадеев: "Дискуссии в регионах - свидетельство неподдельного интереса общества к проекту- тема прошлого и настоящего, роли личности в истории задевает всех за живое."Александр Баранов, Герой России, почетный гражданин СО: "Самару многое связывает с космосом. Наш регион внёс большой вклад в его освоение. Во многом это заслуга академика Королёва. Курумоч вполне может носить его имя. Но есть и другие достойныепретенденты, нужно выслушать народное мнение."Алексей Транцев, директор Инклюзивного клуба добровольцев СО: "Хорошая инициатива. Мы только выиграем, если Курумоч станет носить имя, например, Королёва, его многое связывает с Самарой. А кто-то, узнав, что аэропорт носит имя великого человека, захочет больше узнать о нём", передает департамент информационной политики СО.