Более 500 участников собрал в Самаре робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье»

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Всероссийский технологический фестиваль PROFEST (до 2018 года — «РобоФест») — крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей научно-технического творчества, собирающий участников в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки. Фестиваль «РобоФест-Приволжье» является отборочным этапом всероссийских соревнований.Организаторами мероприятия выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, детский технопарк Кванториум 63 регион, Некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий» (Инженерная сила) при поддержке Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного технического университета, Самарского энергетического колледжа, Самарского регионального центра одаренных детей, Самарского союза молодежи — территориальной общественной организации Российского союза молодежи в Самарской области.Открыл IV окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье» врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин. «Я надеюсь, что многие из вас выберут для себя в будущем профессию инженера, IT-специалиста, конструктора. Для развития нашей Самарской области такие специальности очень нужны, и очень хорошо, что с самого раннего возраста вы увлекаетесь техническим творчеством», — отметил он, обратившись к участникам.Соревнования проводились по следующим номинациям: FIRST JrFLL, «Hello, Robot!» LEGO, «Hello, Robot!» OPEN, «РобоКарусель», AeroNet, ИКаРёнок, ИКаР, ИКаРЁнок.Победителями стали: в номинации «Hello, Robot!» OPEN — «Школа новых профессий» (Тольятти); в номинации «Hello, Robot!» LEGO «Башня» — «Центр детского творчества «Камертон» (Самара); в номинации «Hello, Robot!» LEGO «Путешественник» — гимназия № 77 (Самара); в номинациях «FIRST FLL Jr.» и «ИКаРёнок» — детский сад «Ёлочка» (Чапаевск); в номинациях «РобоКарусель» – школа № 7 (Похвистнево) и «Кванториум-63 регион» (Тольятти); в номинациях «AeroNet» – «Кванториум-63» (Самара) и центр детского творчества «Металлург» (Самара); в номинации «ИКаР» – центр детского творчества «Ирбис» (Самара).Из победителей будет сформирована сборная, которая будет представлять Самарскую область на XI Всероссийском технологическом фестивале PROFEST в Москве 20-22 марта 2019 года, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети