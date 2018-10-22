Более 20% участников Конкурса «Лидеры России» - женщины

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Рейтинг по доле участия женщин в общем объеме регистраций в федеральном округе: Дальневосточный — 24,6% от всех заявок по округу, Сибирский — 24%, Северо-Западный — 22,9%, Южный, Приволжский — 22,2%, Центральный — 22%, Уральский — 21,6%, Северо-Кавказский — 19,1%.На Конкурсе «Лидеры России» 2017-2018 гг. доля женщин, прошедших дистанционный этап, составила 15%.«В число наставников Конкурса «Лидеры России» вошли такие известные управленцы как Заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, Председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов. Приглашаем представительниц прекрасного пола ещё более активно подавать заявки на Конкурс», — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС, передает пресс-служба облправительства.