Более 200 тысяч школьников Самарской области приняли участие в февральском Всероссийском «Уроке цифры»
28 февраля 2019 15:58
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Для учеников с 1-го по 11-й классы урок состоит из видеолекции и тренажера, на котором ребята будут «обучать» робота, готовить данные, выбирать эффективный алгоритм для проверки и ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме. Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки параметров нейронной сети, улучшение результатов на тестовых данных и выбор лучшей модели.
Программа стартовала в декабре 2018 года, в ней приняли участие более 20 000 школ России и более 5 млн. учащихся 1-11 классов, причем Самарская область является одним из наиболее активных регионов. По результатам декабря она вошла в пятерку регионов РФ с наибольших охватом учеников – в акции приняли участие около 180 тыс. человек. По оценкам министерства образования и науки Самарской области февральский «Урок цифры» посетят уже 218 тыс. школьников. В акции участвуют не только преподаватели школ, но и практики.
26 февраля для школьников занятие провел генеральный директор самарской IT компании «Вебзавод» Максим Ефремов, а 28 февраля в образовательном центре «Южный город» «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» провели врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин и управляющий Самарским отделением ПАО «Сбербанк» Константин Долонин.
Темой встречи стал вопрос развития искусственного интеллекта. Станислав Казарин рассказал старшеклассникам, что современные тенденции приводят к тому, что на рабочих местах, где необходимо выполнять повторяющие операции или несложные задания, людей все чаще заменяют роботы. «В дальнейшем количество мест, где не потребуется присутствие человека будет расширяться. Если сейчас роботы работают на конвейере или заменяют кассира, то в скором будущем они заменят специалиста в МФЦ, регистратуре поликлиники, будут проводит медицинские консультации по первичному приему», — сообщил он о перспективах.
Константин Долонин добавил, что банк заинтересован в талантливых кадрах и готов приглашать на работу в свои IT подразделения успешных молодых людей. «Урок цифры» — проект, призванный помочь российским школьникам получить новые знания о современных информационных технологиях, узнать о профессиях будущего. Новое поколение быстрее схватывает все изменения в мире цифрового развития, они двигаются в другом измерении, в другом понимании тех процессов, которые сейчас происходят. Подготовленный Сбербанком урок – это наглядная демонстрация того, насколько интересно не просто использовать искусственный интеллект, но и самому его создавать», – прокомментировал управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.
«Школьники не только знакомятся с новыми цифровыми технологиями, узнают, как можно их использовать в реальной жизни, но и получают информацию о том, какие профессии в будущем станут наиболее востребованными, а какие просто исчезнут. Очень рассчитываем, что «Урок цифры» по искусственному интеллекту получит в регионе максимальный охват. Тем более, что искусственный интеллект тема не только увлекательная, но и очень полезная для жизни в цифровую эпох. Мы начинаем подготовку реализацию глобального национального проекта «Цифровая экономика», выполнить который без высококвалифицированных кадров просто невозможно», — заявил Станислав Казарин.
Следующие «Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», передает пресс-служба облправительства.
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