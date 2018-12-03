Более 265 тысяч самарцев посетили муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в 2018 году
3 декабря 2018 16:28
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В уходящем году на территории Самары работало семь муниципальных продовольственных ярмарок, в том числе – на улице Физкультурной, на Пугачевском тракте, на Московское шоссе в районе дома 147, в поселке Мехзавод, в Костромском переулке, около музея Алабина и главная городская ярмарка на площади Куйбышева.
Сельскохозяйственные ярмарки работали по выходным дням с середины сентября до конца ноября. За это время на муниципальных ярмарках смогли реализовать свою продукцию фермеры почти из всех районов Самарской области, а также из республики Марий Эл, Саратовской области, республики Татарстан, Пензенской области, Оренбургской области. Кроме того, на городских ярмарках пенсионерам было представлено 130 льготных мест для торговли. Количество жителей, посетивших муниципальные ярмарки в этом сезоне, превысило 265 тысяч человек.
Руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов доложил Главе, что во время работы сельскохозяйственных ярмарок проводился ежедневный мониторинг цен, который показал, что стоимость продукции на ярмарках была ниже средней стоимости товаров в сетевых и несетевых магазинах. Так, стоимость картофеля варьировалась от 20 до 25 рублей, капусты – от 15 до 20 рублей, мяса кур – от 120 до 180 рублей.
«В этом году ярмарка на площади имени Куйбышева проводилась в новом формате с использованием арочных шатров. Это позволило более эффективно и вариативно использовать территорию площади, повысить комфортабельность, а также увеличить количество торговых мест с 270 до 296», - сказал Александр Андриянов.
Глава Самары Елена Лапушкина поручила руководителю Департамента провести работу по приведению всех муниципальных ярмарок к единому стилю на следующий год:
«Новый формат действительно более современный и комфортный, поэтому стоит тиражировать опыт использования шатровых конструкций на других площадках муниципальных ярмарок. Подготовьте проект и составьте подробную смету до конца года», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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