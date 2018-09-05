Более 3,5 тысяч детей отдохнули летом 2018 года в оздоровительных лагерях Куйбышевской железной дороги

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В этом году более 3,5 тысяч детей сотрудников структурных подразделений ОАО «РЖД», расположенных в границах Куйбышевской магистрали, отдохнули в дорожных оздоровительных лагерях во время летних каникул. Так, детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Ульяновской области посетили 750 детей, лагерь «Услада» в Самарской области принял 672 ребенка, в детском лагере имени Заслоновав Республике Башкортостан отдохнули 612 ребят, в детском лагере имени Гагарина – 1209 детей, в лагере «Орленок» Оренбургской области оздоровилось 300 детей.Для полноценного и интересного отдыха детей работниками Куйбышевской железной дороги совместно с профессиональными педагогами был разработан широкий спектр образовательных и развлекательных программ, организованы творческие кружки и спортивные секции.Также 299 детей железнодорожников посетили этим летом пансионат «Шахтинский текстильщик» и 123 ребенка лагерь «Лучистый» на Черноморском побережье.В целом детская оздоровительная кампания Куйбышевской железной дороги охватила 3965 детей.Оздоровление и организация детского летнего отдыха – одна из социальных гарантий, предоставляемых каждому работнику в рамках Коллективного договора ОАО «РЖД». Детский отдых организуется как на базе собственных объектов, так и в здравницах Черноморского побережья. Чтобы детский отдых был более доступным, в соответствии с социальной политикой компании предусмотрена гибкая системаценообразования, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД