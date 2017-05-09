Более 300 тысяч человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

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Центральным общественным событием Дня Победы в Москве станет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры столицы."По Красной площади пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих дедов и прадедов - ветеранов Великой Отечественной войны. Ожидается, что в шествии примут участие более 300 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.До Красной площади колонна "Бессмертного полка" пройдет по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам.Колонна будет формироваться с 12:00, само шествие начнется в 15:00.