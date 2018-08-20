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Более 1,5 тыс. миротворцев подняли по тревоге в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности

20 августа 2018 22:24
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Подразделения бригады выполнили мероприятия первой очереди по приведению в высшие степени боеготовности.
Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках в рамках внезапной проверки боеготовности войск (сил) Центрального военного округа.

В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники. Подразделения бригады выполнили мероприятия первой очереди по приведению в высшие степени боеготовности. 

Военнослужащие совершают марш в назначенный район розыгрыша практических действий, где проведут учебную операцию по
принуждению к миру жителей условно-конфликтующего района.

Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление). 



Фото:    пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)
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Комментарии



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