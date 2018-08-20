Более 1,5 тыс. миротворцев подняли по тревоге в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности

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В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники. Подразделения бригады выполнили мероприятия первой очереди по приведению в высшие степени боеготовности.Военнослужащие совершают марш в назначенный район розыгрыша практических действий, где проведут учебную операцию попринуждению к миру жителей условно-конфликтующего района.Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)