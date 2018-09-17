Более 2,5 тонн мусора убрали добровольцы на берегах озера Паршино во Всемирный день чистоты

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Организаторами выступили региональная общественная организация по экологии и охране окружающей среды Экологический контроль Самарской области ЭКСО при содействии министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, департамента городского хозяйства и экологии, департамента транспорта администрации г. Самары, администрации Красноглинского района и регионального Управления Росприроднадзора.Участие в акции приняли представители ГБУ Самарской области «Природоохранный центр» и социально ответственного бизнеса, в числе которых «Филип Моррис Интернэшнл» в России, «CocaCola», «Почта России», Русское географическое общество, ООО «Рассвет2», Северный Альянс. Добровольцы из различных учебных заведений Самары и просто неравнодушные жители города также стали участниками массовой уборки. Общая численность добровольцев составила порядка 400 человек.Собирая мусор вручную, и сортируя его по разным пакетам, добровольцы акцентировали внимание на необходимости раздельного сбора отходов. ПЭТ, стекло, металлические банки, резиновые автомобильные покрышки, полиэтиленовые пакеты в количестве 2,5 тонн направлены на переработку. 50 кубических метров неподлежащих переработке отходов были вывезены мусоровозами на специальный полигон. Также с берега вблизи озера было собрано около 30 кубических метров древесной обрези, сообщают организаторы мероприятия.