Более 140 самарских кафе и ресторанов будут транслировать матчи ЧМ-2018

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«Во всех ресторанах гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно в любую погоду и при этом оставаться в центре главного футбольного события этого года», - сообщил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары Александр Андриянов.Как отметил руководитель департамента торговли и ценовой политики МЭРИТ Самарской области Алексей Софронов, рестораны и кафе не остались в стороне и активно готовились и продолжают готовиться к встрече болельщиков со всего мира.«Все основные рестораны у нас готовы. Многими заведениями специально к Чемпионату мира по футболу запущены специальные акции на время проведения ЧМ-2018, например – за правильно угаданный счет – напиток в подарок и многие другие».За подробной информацией рекомендуем обращаться непосредственно в рестораны и кафе. Подробная информация представлена на сайтах и в аккаунтах заведений социальных сетях.На гостевых, туристических и пешеходных маршрутах в Самаре сегодня размещается 322 объекта общественного питания на 17,7 тыс. посадочных мест. Многие из ресторанов приняли участие в подготовке персонала к приему иностранных гостей – обучили языкам, перевели меню на английский, испанский, немецкие и другие языки. Кроме того, в Самаре открылось несколько десятков новых заведений, сообщает пресс-служба администрации Самары.