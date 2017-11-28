Более 120 представителей ЦСКА/Самара проверили свои знания на Всероссийском географическом диктанте

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В Самаре спортивная общественность проверила свои знания по географии в Самарском региональном центре для одаренных детей. Вместе с юными патриотами и спортсменами на вопросы диктанта ответил заместитель начальника самарского филиала ЦСКА Андрей Добрянин:- Участие в диктанте – отличная возможность освежить знания по географии, вспомнить места, названия и термины, фамилии легендарных путешественников и ученых. Для воспитанников спортшкол, которые много путешествуют по России, и юнармейцев, которые усиленно изучают географию страны и мира, диктант не оказался слишком сложным. Ребята с энтузиазмом и даже азартом согласились пройти проверку знаний. И для нас и для молодежи проведение Географического диктанта стало хорошим стимулом продолжить самообразование.В течение 45 минут участники ответили на 30 вопросов, посвященных географии России. Вопросы были разделены на три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй был направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественной литературы.Результаты можно будет узнать через месяц — они появятся на сайте Русского географического общества, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.