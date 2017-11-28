Более 120 представителей ЦСКА/Самара проверили свои знания на Всероссийском географическом диктанте
28 ноября 2017 16:25
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В Самаре спортивная общественность проверила свои знания по географии в Самарском региональном центре для одаренных детей. Вместе с юными патриотами и спортсменами на вопросы диктанта ответил заместитель начальника самарского филиала ЦСКА Андрей Добрянин:
- Участие в диктанте – отличная возможность освежить знания по географии, вспомнить места, названия и термины, фамилии легендарных путешественников и ученых. Для воспитанников спортшкол, которые много путешествуют по России, и юнармейцев, которые усиленно изучают географию страны и мира, диктант не оказался слишком сложным. Ребята с энтузиазмом и даже азартом согласились пройти проверку знаний. И для нас и для молодежи проведение Географического диктанта стало хорошим стимулом продолжить самообразование.
В течение 45 минут участники ответили на 30 вопросов, посвященных географии России. Вопросы были разделены на три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй был направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественной литературы.
Результаты можно будет узнать через месяц — они появятся на сайте Русского географического общества, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.
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