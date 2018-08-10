Более 300 пассажиров стали участниками акции «День Пассажира» на железнодорожном вокзале Самара

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На вокзале Самара руководители пассажирского комплекса Куйбышевской железной дороги и Куйбышевского филиала АО «ФПК» отвечали на вопросы граждан и принимали предложения по улучшению услуг в рамках проведения открытого диалога и дня пассажира. Мероприятие в формате «открытый диалог» прошло в целях знакомства пассажиров с услугами, предоставляемыми в поездах дальнего следования Куйбышевского филиала АО «ФПК».Жителей Самары интересовали вопросы ценообразования и тарифной политики в местных и дальних перевозках, обновления и модернизации подвижного состава, организации проезда организованных групп детей и предоставления скидок для пассажиров данной категории.Руководители Куйбышевского филиала АО «ФПК» отметили, что в целях развития межрегиональных маршрутов с 9 декабря 2018 года назначен в круглогодичном ежедневном обращении новый поезд №126/125 сообщением Самара-Казань. Также, с октября 2018 года будет предоставляться новая услуга по перевозке личных автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах из Самары в Санкт-Петербург и Адлер.Фото: соцсети