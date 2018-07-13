Более 200 пассажиров стали участниками акции «День Пассажира» на железнодорожном вокзале Самара

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Жителей Самары интересовали вопросы ценообразования и тарифной политики в местных и дальних перевозках, обновления и модернизации подвижного состава, организации проезда маломобильных граждан и предоставления скидок для пассажиров данной категории. В частности, руководители АО «ФПК» отметили, что для лиц с ограниченными физическими возможностями предусмотрен проезд в специальных купепоездов дальнего следования с 50% скидкой.Приятным сюрпризом для пассажиров стала новость о предоставлении дополнительных скидок на поезда дальнего следования в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском в рамках акции «Путешествуйте в Бархатный сезон». Акция действует для поездок в период с 1 октября по 21 декабря 2018 года.Фото: соцсети