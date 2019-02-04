Более 40% молодых россиян заявили о желании эмигрировать

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В других возрастных группах такой ответ давали реже — 36% положительно, 57% нейтрально и 7% отрицательно среди опрошенных в возрасте 25–39 лет, 26% положительно, 60% нейтрально и 11% отрицательно в группе 40–54 лет, 19% положительно, 55% нейтрально и 23% отрицательно среди опрошенных старше 55 лет.При этом эмигрировать хотят 24% россиян в возрасте 25–39 лет, 13% граждан в возрасте от 40 до 54 лет. Наименьшая доля желающих уехать на ПМЖ зафиксирована среди респондентов старше 55 лет — 5%. В то же время у каждого пятого опрошенного (20%) есть родственники или знакомые, которые уехали на ПМЖ за последние два-три года.Положительно на вопрос о том, хотят ли они эмигрировать, ответили 17% от общего числа опрошенных. В мае 2017 года такой ответ давали 15% респондентов, а в мае 2016 года — 19%. Левада-центр отмечает, что уехать из России чаще всего хотят люди, желающие активнее участвовать в политике (24%) и те, кто не чувствует себя под охраной закона (21%).«Жители Москвы чаще задумывались об эмиграции, в отличие от жителей села и провинции: 21% и 11% соответственно», — добавили социологи.